Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

Ocak 29, 2026 10:52
1
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

ABD’de el değiştiren TikTok’un yeni yönetimi, özellikle siyasi içeriklerde artan sansür iddialarıyla kullanıcıların tepkisini çekti. Uygulamadan uzaklaşan Amerikalıların yeni adresi ise UpScrolled oldu.

2
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

ABD yönetimi, uzun süredir TikTok’un ABD’li kullanıcıların kişisel verilerini Çin’e aktardığını öne sürerek platform üzerindeki baskısını artırıyordu. Hatta iş, uygulamanın tamamen yasaklanabileceği tehdidine kadar vardı. Bu süreç sonunda ByteDance geri adım attı ve TikTok’un ABD kolu yerli şirketlere devredildi.

3
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

Bu ay resmen tamamlanan anlaşmayla birlikte TikTok’un ABD operasyonları; Oracle, Silver Lake ve Dell gibi Amerikan şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumun kontrolüne geçti. Kâğıt üzerinde gerekçe veri güvenliğiydi. Ancak açıkçası pek çok kullanıcı ve gözlemci, asıl meselenin bilgi akışını kontrol altına almak olduğu görüşünde.

4
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

“HABER KAYNAĞI” OLAN TİKTOK VE ARTAN SANSÜR İDDİALARI

TikTok, özellikle gençler için artık sadece bir eğlence uygulaması değil; aynı zamanda önemli bir haber ve bilgi kaynağı. Bu da bazı ülkeler açısından kontrolü zor bir alan anlamına geliyor. Gazze’de yaşananlar sırasında genç kullanıcıların hızla İsrail karşıtı bir tutum alması, bu etkinin en çok konuşulan örneklerinden biri olmuştu.

Son günlerde yaşananlar ise bu endişeleri güçlendirir nitelikte. Kullanıcılar, TikTok’un yeni yönetimi altında özellikle Filistin’i destekleyen içeriklerin görünürlüğünün düşürüldüğünü, Jeffrey Epstein gibi Donald Trump’ı rahatsız edebilecek başlıklarda ise arama sonuçlarının dahi kısıtlandığını öne sürüyor. Bu iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler de gecikmedi.

5
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

KULLANICILAR ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı. ABD’de TikTok’u telefonundan silen kullanıcı sayısı sadece bir hafta içinde yüzde 150 arttı. Aynı dönemde TikTok alternatiflerine olan ilgi de patladı. VPN uygulamalarının indirme rakamlarındaki belirgin artış da bu arayışın bir başka göstergesi oldu.

6
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

UPSCROLLED YÜKSELİŞTE

Bu göçten en fazla fayda sağlayan uygulamalardan biri UpScrolled oldu. Filistin kökenli girişimci Issam Hijazi tarafından kurulan platform, bu hafta ABD’de en çok indirilen dördüncü uygulama olmayı başardı. Hijazi, 2025 yılında bazı içeriklerin TikTok’tan kaldırıldığını fark ettikten sonra UpScrolled’ı hayata geçirdi. Yani uygulama, tam olarak bugün yaşanan sansür tartışmalarına bir tepki olarak doğdu.

7
TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

Bu nedenle TikTok’tan kopan kullanıcıların ilk durağı da UpScrolled oluyor. Yine de bu ilginin ne kadar kalıcı olacağı belirsiz. Daha önce X’e yönelik tepkiler sırasında BlueSky gibi platformlara benzer yönelişler yaşanmış, ancak bu göç uzun vadede yaygınlaşmamıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.