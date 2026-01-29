TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

Kategoriler
ABD’de el değiştiren TikTok’un yeni yönetimi, özellikle siyasi içeriklerde artan sansür iddialarıyla kullanıcıların tepkisini çekti. Uygulamadan uzaklaşan Amerikalıların yeni adresi ise UpScrolled oldu.
ABD yönetimi, uzun süredir TikTok’un ABD’li kullanıcıların kişisel verilerini Çin’e aktardığını öne sürerek platform üzerindeki baskısını artırıyordu. Hatta iş, uygulamanın tamamen yasaklanabileceği tehdidine kadar vardı. Bu süreç sonunda ByteDance geri adım attı ve TikTok’un ABD kolu yerli şirketlere devredildi.
Bu ay resmen tamamlanan anlaşmayla birlikte TikTok’un ABD operasyonları; Oracle, Silver Lake ve Dell gibi Amerikan şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumun kontrolüne geçti. Kâğıt üzerinde gerekçe veri güvenliğiydi. Ancak açıkçası pek çok kullanıcı ve gözlemci, asıl meselenin bilgi akışını kontrol altına almak olduğu görüşünde.
TikTok, özellikle gençler için artık sadece bir eğlence uygulaması değil; aynı zamanda önemli bir haber ve bilgi kaynağı. Bu da bazı ülkeler açısından kontrolü zor bir alan anlamına geliyor. Gazze’de yaşananlar sırasında genç kullanıcıların hızla İsrail karşıtı bir tutum alması, bu etkinin en çok konuşulan örneklerinden biri olmuştu.
Son günlerde yaşananlar ise bu endişeleri güçlendirir nitelikte. Kullanıcılar, TikTok’un yeni yönetimi altında özellikle Filistin’i destekleyen içeriklerin görünürlüğünün düşürüldüğünü, Jeffrey Epstein gibi Donald Trump’ı rahatsız edebilecek başlıklarda ise arama sonuçlarının dahi kısıtlandığını öne sürüyor. Bu iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler de gecikmedi.
Ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı. ABD’de TikTok’u telefonundan silen kullanıcı sayısı sadece bir hafta içinde yüzde 150 arttı. Aynı dönemde TikTok alternatiflerine olan ilgi de patladı. VPN uygulamalarının indirme rakamlarındaki belirgin artış da bu arayışın bir başka göstergesi oldu.
Bu göçten en fazla fayda sağlayan uygulamalardan biri UpScrolled oldu. Filistin kökenli girişimci Issam Hijazi tarafından kurulan platform, bu hafta ABD’de en çok indirilen dördüncü uygulama olmayı başardı. Hijazi, 2025 yılında bazı içeriklerin TikTok’tan kaldırıldığını fark ettikten sonra UpScrolled’ı hayata geçirdi. Yani uygulama, tam olarak bugün yaşanan sansür tartışmalarına bir tepki olarak doğdu.
Bu nedenle TikTok’tan kopan kullanıcıların ilk durağı da UpScrolled oluyor. Yine de bu ilginin ne kadar kalıcı olacağı belirsiz. Daha önce X’e yönelik tepkiler sırasında BlueSky gibi platformlara benzer yönelişler yaşanmış, ancak bu göç uzun vadede yaygınlaşmamıştı.