TikTok’ta büyük kriz: Herkes silip UpScrolled yüklüyor

“HABER KAYNAĞI” OLAN TİKTOK VE ARTAN SANSÜR İDDİALARI

TikTok, özellikle gençler için artık sadece bir eğlence uygulaması değil; aynı zamanda önemli bir haber ve bilgi kaynağı. Bu da bazı ülkeler açısından kontrolü zor bir alan anlamına geliyor. Gazze’de yaşananlar sırasında genç kullanıcıların hızla İsrail karşıtı bir tutum alması, bu etkinin en çok konuşulan örneklerinden biri olmuştu.

Son günlerde yaşananlar ise bu endişeleri güçlendirir nitelikte. Kullanıcılar, TikTok’un yeni yönetimi altında özellikle Filistin’i destekleyen içeriklerin görünürlüğünün düşürüldüğünü, Jeffrey Epstein gibi Donald Trump’ı rahatsız edebilecek başlıklarda ise arama sonuçlarının dahi kısıtlandığını öne sürüyor. Bu iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler de gecikmedi.