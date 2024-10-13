TikTok'tan çarpıcı itiraf! Genç kullanıcıları ilgilendiren büyük gerçek ortaya çıktı

13 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:00

ABD'de 14 başsavcı, TikTok'a çocukların zihinsel sağlığını olumsuz etkilediği iddiasıyla dava açtı. İç yazışmalar ve şirketin kendi araştırmalarında, TikTok gençlerde kaygı, empati kaybı ve derinlemesine düşünme zorlukları gibi olumsuz etkilere sebep olduğunu itiraf etti.

TikTok'ta tüyler ürperten paylaşım! "Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de..."

TikTok'ta tüyler ürperten paylaşım! "Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de..."

ABD'de TikTok​ yöneticilerinin uygulamanın gençler​ üzerindeki potansiyel zararlarının farkında olduğu iddia ediliyor. NPR ve Kentucky Public Radio'nun haberlerine göre, TikTok'un iç araştırmaları, uygulamanın gençlerin zihinsel sağlığına olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta, 14 ABD başsavcısı TikTok'a dava açtı. Dava dilekçesinde, uygulamanın çocukların zihinsel sağlığını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Her ne kadar dava belgelerinin çoğu gizlenmiş olsa da, gazeteciler belgelerden bazı bölümleri kopyalayarak okuyabildi.

ZİHİNSEL SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kentucky eyaletinde açılan davaya göre, TikTok'un kendi araştırmaları, "zorlayıcı kullanımın analitik becerilerin kaybı, hafıza oluşumu, bağlamsal düşünme, derinlemesine sohbet, empati yeteneği ve artan kaygı gibi bir dizi olumsuz zihinsel sağlık etkisiyle bağlantılı olduğunu" gösteriyor.

KULLANIM SADECE 15 DAKİKA AZALDI

Dava ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının TikTok kullanımını sınırlamasına olanak tanıyan bir özellik hakkında iç yazışmaları içeriyor. Görünüşe göre bu özellik, günlük kullanım süresini sadece ortalama 1.5 dakika azaltırken, şirket bu özelliğin başarısını "medya aracılığıyla TikTok platformuna olan kamu güvenini artırma" şeklinde değerlendiriyor.

TikTok sözcüsü ise, NPR'nin davadan alıntılar yayınlamasını "son derece sorumsuzca" olarak nitelendirdi ve belgelerin yanlış yorumlandığını, eski belgelerin bağlam dışı kullanılarak TikTok'un topluluk güvenliğine olan bağlılığının çarpıtıldığını iddia etti.