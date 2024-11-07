TikTok’u yasaklayan ülkeler artıyor! Kanada istihbaratından uyarı geldi

07 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:40

Kanada federal hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un ülkedeki operasyonlarını durdurmasını talep etti. Bu karar, Kanadalıların uygulamaya erişimini engellemese de, Kanada istihbaratı 'uygulamadan uzak durun' çağrısı yaptı.

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Çocukları ve gençleri yanlış yönlendiren, müstehcen içerikleriyle tartışma konusu olan TikTok, tüm dünya ülkelerinin radarında. Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı François-Philippe Champagne, Toronto ve Vancouver’daki TikTok ofislerinin kapatılması kararının, ulusal güvenlik incelemesi sırasında elde edilen bilgi ve kanıtlara dayandığını belirtti.

Champagne, "TikTok’un Kanada’daki faaliyetlerinin ulusal güvenliğe zarar verebileceği sonucuna vardık" diyerek, hükümetin güvenlik önlemlerinin halk tarafından anlaşılacağını umduğunu ifade etti.

Açıklamada, TikTok'un kullanımının kişisel bir tercih olduğu vurgulanarak, Kanadalıların uygulamayı bilinçli bir şekilde kullanması çağrısında bulunuldu. Champagne, ebeveynleri ve uygulamayı kullanmayı düşünenleri potansiyel risklerin farkında olmaya davet etti.

ÇİN'İN BİLGİ KANALI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Eleştirmenler, uygulamanın Çin hükümetine veri sağlayabileceğine yönelik endişelerini dile getiriyor.

TikTok’un ana şirketi ByteDance hakkında ise ABD’li yetkililer, Çin hükümetine yakınlığı nedeniyle Amerikalı kullanıcıların verilerinin risk altında olduğunu iddia ediyor.

"UYGULAMADAN UZAK DURUN"

Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) de Kanadalıları uygulamadan uzak durmaları konusunda uyardı.

Eski CSIS müdürü David Vigneault, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetinin geniş çaplı veri toplama hedeflerine açabileceği yönünde uyarıda bulundu.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA

TikTok ise yaptığı açıklamada, Kanada’da iyi maaşlı birçok işi sona erdirecek olan bu yasak kararına yasal yollardan itiraz edeceğini belirtti. Şirket, sunucularının Çin dışında olduğunu ve Kanada gizlilik yasalarına uyduğunu savunuyor.

Bu adım, Kanada’nın sosyal medya platformlarının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini daha geniş bir çerçevede değerlendirdiği ve güvenliği ön planda tuttuğu bir döneme işaret ediyor.