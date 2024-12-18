TikTok'un başı belada: Seçimlere müdahale suçlaması

18 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:28

AB, Romanya seçimlerine yabancı müdahale iddiaları sonrası TikTok’un siyasi içerik politikalarını mercek altına aldı.

Avrupa Komisyonu​, TikTok​'un siyasi müdahalelere karşı yeterli önlem almadığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Özellikle geçen ay Romanya​'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan olaylar dikkat çekti.

Komisyon, TikTok'un siyasi reklam politikalarını, ücretli siyasi içerikleri ve platformun kullanıcılarına sunduğu öneri sistemlerini inceleyecek. Bu sistemlerin manipülasyona açık olup olmadığı araştırılacak.

TİKTOK'A 'SEÇİM VERİLERİNİ DONDUR' TALİMATI

5 Aralık'ta Avrupa Komisyonu, TikTok'a Romanya seçimlerine ait verileri dondurma talimatı vermişti. Bu adım, Avrupa'nın sosyal medya platformlarını düzenleyen Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde atıldı. Ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, seçim sonuçlarını Rus müdahalesi iddiaları nedeniyle iptal etti. İlk turu kazanan Rusya yanlısı aşırı milliyetçi Calin Georgescu'nun zaferi tartışma konusu oldu.

Komisyon, TikTok'un uygulamalarını detaylı bir şekilde inceleyerek, gerekirse yaptırım uygulayabileceğini belirtti. TikTok ise bugüne kadar dünya genelinde 150'den fazla seçimde platformunun güvenliğini sağladığını savundu. Ayrıca, siyasi reklam almadığını ve yanlış bilgi veya nefret söylemi içeren içerikleri proaktif bir şekilde kaldırdığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya seçimlerinde yabancı müdahale şüphesinin ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. "Demokrasilerimizi her türlü dış müdahaleye karşı korumalıyız. Özellikle seçim dönemlerinde şüphe oluştuğunda hızlı ve kararlı hareket etmeliyiz," dedi.

Komisyon, Şubat ayında Almanya’da yapılacak parlamento seçimleri ve 29 Aralık'ta Hırvatistan’da başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimleri​ öncesinde olası müdahalelere karşı da tetikte olduğunu belirtti.