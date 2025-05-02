TikTok'un Çin'e veri aktarımı başını yaktı: AB'den dev para cezası

Avrupa Birliği, sosyal medya platformu TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şimdiye kadarki en yüksek para cezalarından birini verdi.

Avrupa Birliği'nin veri koruma yasaları kapsamında sosyal medya devi TikTok'a tarihi bir ceza kesildi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok'un kullanıcı verilerini Çin'e aktarması ve şeffaflık kurallarına uymaması nedeniyle şirkete 530 milyon euro para cezası verdiğini açıkladı.

Komisyon tarafından, Avrupa'daki platform kullanıcılarının kişisel verilerini Çin'e göndermesinin yasalara uyumu soruşturuldu ve aktarımlar konusunda kullanıcılara bilgi sağlanması ile şeffaflık kriterlerine uyumu incelendi.

Soruşturma sonucuna göre TikTok, Avrupa'daki kullanıcı verilerinin Çin'e aktarılması ve şeffaflık gereklilikleri konusunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal etti. Bu nedenle firmaya 530 milyon avro para cezası kesildi. Ve faaliyetlerini 6 ay içerisinde AB kurallarıyla uyumlu hale getirilmesi emredildi.

2023 YILINDA DA CEZA KESMİŞTİ

DPC, 2023 yılında da kişisel verilerinin korunmasına yönelik ihlaller nedeniyle Çinli video paylaşım platformu TikTok'a 345 milyon avro para cezası vermişti. Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında İrlanda veri kurumu, kuralları ihlal eden firmalara küresel cirolarının yüzde 4'üne varacak seviyede para cezası uygulayabiliyor.