Tiktok’un Elon Musk’a satışı gündemde

14 Ocak 2025 10:06 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:10

TikTok, ABD’deki yasak tehlikesine karşı mücadele ederken, Çin hükümeti Elon Musk’ın devreye girebileceği bir senaryoyu değerlendiriyor. 40 milyar dolarlık satış ihtimali gündemdeyken, bu hamle hem teknolojik hem de politik açıdan dikkat çekiyor.

Çin​ hükümeti, ABD’nin TikTok’a yönelik yasaklama kararı gündemdeyken, uygulamanın ABD​ operasyonlarının Elon Musk’a satılması fikrini değerlendiriyor. Ancak bu adım, ByteDance şirketinin TikTok’u elinde tutmasını tercih eden Pekin için son çare olarak görülüyor.

TikTok, ABD’de yasağın kaldırılması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuş olsa da mahkemenin mevcut yasayı onaylama eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Çinli yetkililer, TikTok’un kaderini ABD yönetimiyle yapacakları müzakerelerde önemli bir kart olarak değerlendiriyor.

MUSK'IN ROLÜ VE ÇİN'İN YAKLAŞIMI

Çin hükümeti, TikTok’un ABD operasyonlarının Elon Musk’a satılmasının olası bir çözüm olduğunu tartışıyor. Musk, özellikle Tesla’nın Çin’deki büyük yatırımları ve hükümetle iyi ilişkileri sayesinde Çin’de olumlu bir üne sahip. Ancak satışın gerçekleşmesi durumunda, ByteDance’in değerli algoritmalarını içeren teknolojilerin devredilmesi, Çin’in ihracat yasalarına takılabilir.

TikTok’un ABD operasyonlarının değeri 40-50 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Bu, Musk’ın daha önce Twitter için ödediği 44 milyar dolarlık miktarla kıyaslanabilir bir rakam. Ancak bu büyüklükte bir anlaşmanın finansmanı ve ABD hükümetinden onay alması ciddi zorluklar barındırıyor.

ABD'DEKİ YASAL SÜREÇ

TikTok, ABD’de milli güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yüksek Mahkeme​, güvenlik endişelerinin ifade özgürlüğünden daha öncelikli olduğu yönünde bir eğilim gösteriyor. TikTok yetkilileri, yasağın Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’ne aykırı olduğunu savunuyor.

Öte yandan, ABD yönetiminin TikTok’u tamamen yasaklamadan önce satış veya alternatif bir çözüm üzerinde durabileceği belirtiliyor. Daha önce Microsoft ve Oracle gibi şirketler, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için girişimlerde bulunmuştu.

ÇİN'İN "ALTIN HİSSE" ETKİSİ

Çin hükümetinin ByteDance’deki "altın hisse" olarak bilinen payı, şirket stratejilerinde etkili bir rol oynuyor. Bu hisse, özellikle TikTok’un geleceği konusunda Çin hükümetine söz hakkı tanıyor. Ancak ByteDance, bu etkinin yalnızca Çin merkezli iştiraklerini kapsadığını iddia ediyor.

MUSK'IN YORUMLARI VE GELECEK SENARYOLARI

Elon Musk​, TikTok’un ABD’de yasaklanmaması gerektiğini ifade ederek, bu tür bir yasağın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, TikTok’un devasa kullanıcı tabanı ve reklam potansiyelinin, Musk’ın sahip olduğu X platformu için önemli bir katkı sağlayabileceği belirtiliyor.