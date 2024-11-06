Tim Cook Donald Trump'a dert yanmıştı! Avrupa Birliği'nden Apple'a yeni ceza kapıda

06 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:01

Avrupa Birliği, Apple'ın App Store'daki "anti-steering" uygulamalarıyla rekabeti engellediğini tespit ederek şirkete, gelirinin %10'una kadar ulaşabilecek büyük bir para cezası vermeye hazırlanıyor

Apple yakında Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği için para cezasına çarptırılan ilk şirket olacak. Bloomberg, AB'nin Apple'ın "anti-steering" uygulamalarının App Store'daki rekabete zarar verdiğini tespit etmesinin ardından şirkete ceza kesmeye hazırlandığını bildirdi.

SPOTİFY, APPLE'I AB'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bu ceza, AB'nin mart ayında Apple'a verdiği 1.84 milyar euroluk cezanın ardından geldi. Spotify'dan gelen bir şikayeti inceleyen AB Komisyonu, Apple'ın geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışında daha ucuz satın alımlara yönlendirmesini kısıtladığına karar vermişti, bu da DMA kapsamında yasa dışı bir uygulama olarak sayılıyor.

CEZANIN MİKTARI 40 MİLYAR DOLARA YAKIN

AB'nin Apple'a ne kadar ceza keseceği henüz bilinmiyor. Ancak DMA kuralları, şirketlere yıllık küresel gelirin yüzde 10'una kadar ve tekrarlanan suçlar için yüzde 20'ye kadar ceza kesilebileceğini öngörüyor. Apple'ın geçen yılki geliri göz önüne alındığında, AB'nin ilk para cezası 38 milyar dolara kadar çıkabilir.

APPLE CEO'SU, AB'Yİ TRUMP'A ŞİKAYET ETTİ

Bloomberg'in haberine göre Komisyon cezayı, Avrupa Birliği Rekabetten Sorumlu Başkanı Margrethe Vestager görevden ayrılmadan önce bu ay içinde açıklayabilir.

Apple ayrıca AB'deki alternatif uygulama mağazalarını baltalayıp baltalamadığı konusunda da bir soruşturmayla karşı karşıya. Eylül ayında AB, Apple'ın ödenmemiş vergiler için 13 milyar euro ödemesi için verdiği mücadeleyi kazandı. Hatta iddialara göre Apple CEO'su Tim Cook, ABD eski başkanı Donald Trump'ı arayarak şirketine tahakkuk ettirilen cezalardan şikayet etti.