Tırnaktan küçük kurbağa, bilim dünyasını salladı! İskelet özellikleri dikkat çekti

05 Kasım 2024 14:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:07

Bilim insanları, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki yağmur ormanlarında tırnak boyutundan küçük, Brachycephalus dacnis adı verilen yeni bir kurbağa türü keşfetti. Dünyanın en küçük omurgalılarından biri olan bu tür, ilginç iskelet özellikleri ile bilim insanlarının dikkatini çekti.

Bilim insanları, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir yağmur ormanında, bir tırnak boyutundan daha küçük yeni bir kurbağa türü keşfetti ve bu keşif, bölgedeki yaşam çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğuna dair yeni bilgiler sundu.

BOYU 1 CM BİLE DEĞİL

Yetişkin olduklarında boyları 1 cm'nin altına ulaşan bu tür, keşfi destekleyen "Dacnis Projesi" adlı kuruluşa atfen "Brachycephalus dacnis" olarak adlandırıldı. Benzer küçük boyutlu "pire kurbağalarını" inceleyen araştırmacılar, bu türün dünyanın en küçük omurgalılarından biri olmasından dolayı oldukça ilginç olduğunu belirtti.

Bilim insanları, türün en dikkat çekici özelliğini, "Dünyadaki en küçük kurbağalar arasında yer almasına rağmen (en küçük ikinci amfibi tür), daha büyük kurbağalara özgü iskelet özellikleri sergiliyor" diyerek açıkladı.

Çalışmanın yazarlarından Luís Felipe Toledo, "Evrimi sırasında, biz biyologların minyatürleşme dediğimiz, kemiklerin kaybı, küçülmesi ve/veya kaynaşmasının yanı sıra daha az parmak ve anatomilerinin diğer kısımlarının yokluğunu içeren bir süreç geçirdiler" bilgisini paylaştı.

DNA ANALİZLERİ, 'BRACHYCEPHALUS DACNİS' TÜRÜNÜ DOĞRULADI

Bu türün, aynı sarımsı kahverengi deriye sahip olan, yaprak çöplerinde yaşayan ve yumurtalarından iribaş olarak değil, küçük kurbağalar olarak çıkan bölgedeki bir başka tür olan 'B hermogenesi'ye görünüş olarak çok benzediğine dikkat çekildi. Ancak araştırmacılar, yeni türün varlığını "farklı çağrıları" sayesinde tespit etti. Yapılan DNA analizleri neticesinde "B dacnis"in yeni bir tür olduğuna karar verildi.

Bilim insanları, "Bu çalışmada, bilinen en küçük omurgalılardan biri olan yeni bir Brachycephalus türünü tanımlıyoruz" dedi. Dr. Toledo, "1998 yılında B hermogenesi'nin tanımlanmasına temel teşkil eden örnekler arasında yeni türe ait örnekler de olabilir" ifadesini kullandı.

Yeni türün tanımında, iskelet yapısı, iç organları, moleküler veriler ve sesleri gibi ayrıntılar da yer alıyor. Bu bilgiler, birçok türün kriptik olduğu ve yalnızca dış anatomi ile ayırt edilemediği için, diğerlerinden daha kesin bir şekilde ayırt edilmesi için gerekli.

Dr. Toledo, "Bu minyatür kurbağaların çeşitliliği düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok özellik ve karakteri tanımlamanın önemi, tanımlama sürecini hızlandırmak ve koruma çalışmalarına bir an önce başlamak açısından büyük" diye yazdı.