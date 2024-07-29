TOGG 4x4 üretime başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır tarih verdi

29 Temmuz 2024 19:17 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 19:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;

HIT-30 NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2030 yılına denk yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynakla küresel düzeyde bir yüksek teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak HIT 30 yüksek teknoloji üretim merkezini hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurdu. Tabi Türkiye son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla aslında sanayi ve teknolojide de muazzam bir ivme ile büyüme kaydetti.

Malumunuz OSB'lerimiz üretim üsleri haline geldi. Bugün Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 191'den 361'e yükseldi. 43 tane endüstri bölgesi kurduk. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 binlere bu dönemde çıkardık. Sanayinin tüm sektörlerinde muazzam bir büyüme ve gelişme kaydettik.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Türkiye'de üretilen otomobil sayısı yaklaşık 350 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 1 milyon 450 bin otomobil ürettik. Beyaz eşyada yıllık üretimimiz 6 milyon 700 binlerdeyken geçtiğimiz yıl 32 milyonun üzerinde beyaz eşya üretimi sağladık. Biz bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa 1'ncisi, dünya 2'ncisiyiz. Otomobil üretiminde Avrupa'da 3, ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'nciyiz. Demir çelikte lider iki ülkeden biri Türkiye. Yıllık üretimimizde 16 milyon tondan 34 milyon tona yine AK Parti iktidarı döneminde yükseldik.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.

TOGG 4X4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önümüzdeki ay TOGG 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.