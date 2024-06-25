Togg Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor

25 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:00

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 25 Haziran'da 6'ncı yılını dolduruyor. Togg son birkaç yıl içinde hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar attı.

Gelinen noktaya kronolojik olarak bakıldığında, 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 2019 Aralık'ta gerçekleştirildi.

Ardından, 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

Togg, 14 Mart 2023'te Togg modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti.

Tip onayı ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Togg'un yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerindeyken, üç yıl içinde bu oran yüzde 68'e ulaştı. Togg'un iş ortaklarının yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'dan kuruldu.

BATARYA ÜRETİMİNİN 2025'TE BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Batarya üretim konusuna da önem veren Togg, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Siro Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi. Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri 2021'de kuruldu. Farasis Enerji ve Togg arasında yüzde 50-50 ortaklık sağlanmıştı.

Batarya üretim tesisi için inşaat devam ediyor. Tesisin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken, batarya üretiminin 2025'te başlaması hedefleniyor. Siro 2026'dan itibaren de hücre geliştirme dahil olmak üzere entegre enerji depolama üreticisi haline gelinecek.

Togg, ayrıca Trugo Akıllı Şarj markasıyla ilk şarj cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. O tarihten bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 600'ün üzerinde DC, 250'den fazla da AC şarj istasyonuna ulaşıldı.

YENİ MODELLER HAZIRLANIYOR

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Togg, B segmentindeki bir SUV otomobilin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, T8X ismi verilen modelin gelecek yıl ön gösteriminin yapılması bekleniyor.

T10F YIL SONUNDA ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback model olan T10F'in, Türkiye'de bu yıl sonundan itibaren siparişe açılması, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Togg yeni akıllı cihazlarıyla 2032'ye kadar 5 farklı modelle 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA GELECEK YILIN BAŞINDA SATILACAK

Togg, Avrupa hedefleri kapsamında Togg Europe GmbH'yı Almanya'da 2021'in mayıs ayında kurmuştu.

Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerden biri olmayı hedefleyen Togg, T10X modelini Avrupa'da bu yıl sonunda ön siparişe açmayı hedefliyor.

Gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.

T10X PAZAR LİDERİ OLMAYA DEVAM ETTİ

Diğer yandan, son verilere bakıldığında Togg'un Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki performansı dikkati çekiyor.

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Togg'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.