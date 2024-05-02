Togg, faizsiz kredi fırsatını uzattı! Artık tüm T10X modellerinde geçerli

02 May 2024 14:55 - Güncelleme : 02 May 2024 14:58

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yüzde 0 faizli kredi fırsatının artık T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olduğunu açıkladı.

Nisan ayında duyurulan bir önceki kampanyadan "V2 RWD uzun menzil" modelini tercih edenler yararlanabiliyordu. T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, şimdi diğer iki modeli de kapsadığını belirtti.

TOGG T10X FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Şirketten gelen bilgiye göre, T10X V2 uzun menzilin yanı sıra T10X V1 uzun menzil ve V1 standart menzil anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

Sınırlı sayıda T10X için geçerli olacak kampanyada dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek.

TOGG T10X GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Togg T10X V2 uzun menzil modeli, Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL fiyat etiketine sahip. 523 km menzil ve 160 kW güç kapasitesi sunan V1 uzun menzil 1 milyon 673 bin TL'ye satılırken, en tepedeki V2 uzun menzil 1 milyon 823 bin TL'ye satılıyor.