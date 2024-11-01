Togg faizsiz kredi kampanyası tutarını yükseltti! İşte T10X sıfır faiz fırsatı detayları

01 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:49

Togg, yerli elektrikli SUV modeli T10X için faizsiz kredi kampanyası tutarını yükseltti. Yerli otomobil sahibi olmak isteyenler, tüm renklerde geçerli olacak şekilde T10X modelini 800 bin TL sıfır faizli kredi ile satın alabiliyor.

Türkiye'nin tamamen elektrikli yerli SUV modeli Togg​ T10X​ için sağlanan faizsiz kredi​ kampanyası tutarı, kullanıcı taleplerine kulak verilerek 800 bin TL'ye yükseltildi. Şirket, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kampanyayla T10X'i daha fazla kişiye ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

TOGG T10X, FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI TUTARINI YÜKSELTTİ

Togg'un açıklamasında, "Kalp kalbe karşıdır. Sizi dinledik, daha fazla T10X kullanıcılarımızla buluşsun diye Kasım ayında sıfır faizli finansman desteğimizi 800.000 TL'ye yükselttik. Trumore'u indirin T10X siparişinizi oluşturun" ifadeleri yer aldı.

T10X SATIŞLARI NE DURUMDA?

Öte yandan Togg, T10X satış rakamları konusunda da açıklama yaptı. T10X'e gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilirken şu bilgilere yer verildi: "Yılın ilk 10 ayında 20 bin adedi aştık. Yola çıktığımızdan bu yana ise 40 bine yakın T10X'i kullanıcılarımızla buluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz."

TOGG T10X İÇİN "AYDER" RENGİ TANITILDI

Togg, T10X'in dış renklerinde Türkiye'nin güzelliklerinden ilham alarak "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" renklerini kullanan Togg, 7. renk olarak "Ayder" yeşilini T10X ile buluşturdu.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi'nin destekleriyle çekilen bir reklam filmiyle duyurulan yeni rengin tanıtımında Ayder Yaylası'nın yanı sıra Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Çiçekli Yayla, Galer Düzü ve Köylük Sırtı mevkisinin benzersiz doğasına yer verildi.