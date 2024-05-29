Togg ile Türk Hava Yolları el sıkıştı! T10X kullanıcıları indirimli uçacak

29 May 2024 16:30 - Güncelleme : 29 May 2024 16:36

Togg T10X için 800 bin TL faizsiz kredi desteğinde süre uzatıldı

Togg T10X için 800 bin TL faizsiz kredi desteğinde süre uzatıldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türk Hava Yolları ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında, T10X kullanıcıları, gittikleri her 5 bin kilometre için Miles&Smiles'tan 500 Statü Mil ve 500 Mil kazanabilecekler.

Togg, T10X otomobiliyle yapılan yolculuklarda kullanıcılarına Türk Hava Yolları'ndan (THY) mil vadederek karayolunda mil kazandıran ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına karayolunda mil kazandıran ilk şirket olan Togg, THY ile yaptığı iş birliği kapsamında, C segmentindeki ilk akıllı otomobili T10X ile kara yolunda yapılan yolculuk karşılığında mil kazandıracak.

T10X'İN YENİ YAZILIMI ŞART

Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5 bin kilometre için 500 statü mili ve 500 mil elde edecek. Mil kazanmak için T10X'in yeni yazılımı 1.4.0'ın cihazda yüklü olması ve 'Akıllı Cihazım' kaydının yapılması gerekiyor.

MILES&SMILES MİLLERİ NE İŞE YARAR?

Miles&Smiles üyesi olan kullanıcıların kazandıkları millerle ödül bileti düzenleme, kabin sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma veya mil satın alma web sitesinden harcama yapma gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip oluyor.

Kullanıcıların kazandıkları miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine işlenecek. Kazanılan miller, her ayın 5'inci iş gününde Miles&Smiles üyeliğine tanımlanacak. T10X'in teslim alındığı ilk günden bu yana katedilen kilometreler de proje kapsamında değerlendirilecek.