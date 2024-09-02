Togg iştirakı Trugo'dan elektrikli araçlar için önemli adım: 3 ilde başlıyor

02 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:21

Togg kullanıcılarının sürüş esnasında şarjsız kalma endişesine son vermek amacıyla 81 ilin tamamında 180 kW'nin üzerindeki hızlı şarj cihazlarıyla kesintisiz hizmet sunan Trugo, bu konuda önemli bir adım daha atarak EVbee ile işbirliğine gitti. İstanbul, Ankara ve İzmir'e mobil şarj istasyonları geliyor.

TRUGO MOBİL ŞARJ İSTASYONLARI, 120 KW ÇIKIŞ GÜCÜNE SAHİP

Yapılan açıklamada Trugo'nun Türkiye'nin ilk mobil ve hızlı şarj istasyonu filosunu hayata geçiren EVbee ile işbirliği yaptığı belirtildi. Bu kapsamda istasyonların 120 kW'lik çıkış gücüne sahip olacağı ve ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşıp her seferinde yaklaşık 100 km erişim imkanı sağlayacak 18 kWh'lık enerji aktarımı sağladığı ifade edildi.

YENİ ŞARJ İSTASYONLARI DA YOLDA

Trugo, EVbee ile geliştirdiği bu hizmeti 81 ilin tamamına yaymayı hedeflediğini aktardı. Önümüzdeki günlerde 6 mobil şarj istasyonunun da Trugo markası ile hizmete başlayacağı vurgulandı. Şirket ayrıca kullanıcılarına bir yıl içinde en az 20 mobil şarj istasyonu ile hizmet vermeyi amaçladığını bildirdi.