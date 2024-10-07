'TOGG satılacak' iddiaları sonrası açıklama geldi! 

07 Ekim 2024 22:27 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 22:28

Son günlerde ortaya atılan 'TOGG satılacak' iddiaları sonrası TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan açıklama geldi. Tosyalı iddialara ilişkin, "Gündemimizde yok" diyerek öne sürülen iddiaları yalanladı.

TOGG​'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, Ekonomi Gazetesi'ne verdiği röportajda, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) satılacağına dair söylentilere açıklık getirdi.

Tosyalı, TOGG’un herhangi bir yabancı gruba ya da Çinli firmalara satılması gibi bir planın olmadığını belirterek, "Tam tersine, TOGG yeni yönetimle birlikte daha da büyüyecek ve gelişecek" dedi.

"TÜRKİYE'YE BİR YATIRIM AŞKI DOĞDU"

Çin​'in otomobil​ endüstrisinde büyümesi ve Türkiye​ pazarına yönelik ilgisini de değerlendiren Tosyalı, ilginin TOGG'dan sonra olduğunu öne sürerek, "Biz geçen yıl TOGG’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı" diye konuştu.