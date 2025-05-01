TOGG T10F TEKNOFEST KKTC kapsamında görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobil Togg’un yeni modeli T10F, TEKNOFEST KKTC'de görücüye çıktı. 600 kilometreye varan menzili, çift motorlu 435 beygirlik versiyonu ve üst düzey dijital donanımlarıyla dikkat çeken T10F'in 2025'in üçüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bu yıl piyasaya sürülecek yeni modeli T10F, TEKNOFEST KKTC kapsamında kamuoyunun karşısına çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te teknoloji ve savunma sanayii meraklıları bir araya geldi.

TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Festival alanında kurulan Togg standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Arka Tekerlekten Çekiş (RWD) Versiyonu:

218 beygir güç

350 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 7,2 saniye

Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) Versiyonu:

Toplam 435 beygir güç (çift motor)

700 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 4,4 saniye



Standart Menzilli Batarya: 52,4 kWh kapasite

52,4 kWh kapasite Uzun Menzilli Batarya: 88,5 kWh kapasite

88,5 kWh kapasite Yaklaşık 600 km menzil (tam şarjla)

(tam şarjla) 12,3 inç dijital gösterge paneli

29 inçlik büyük multimedya ekranı

8 inçlik klima kontrol ekranı

Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi

Mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası

Sosyal kamera özelliği

TOGG T10F FİYAT NE KADAR OLACAK?

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in edindiği bilgilere göre, 2025 yılının 3. çeyreğinde satışa başlayacak olan T10F modelinin 1 milyon 700 bin TL'den satışa çıkaracağı öğrenildi.