Togg T10X için 800 bin TL faizsiz kredi desteğinde süre uzatıldı

22 May 2024 12:58 - Güncelleme : 22 May 2024 12:58

TOGG’un yeni modeli T10F ve T10X karşılaştırması, özellikleri ve fiyat

TOGG’un yeni modeli T10F ve T10X karşılaştırması, özellikleri ve fiyat

T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, 800 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyasında sürenin uzatıldığını açıkladı.

Togg, X hesabından yaptığı açıklama ile araca yoğun bir talep olduğunu ve vatandaşların isteği üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğini 26 Mayıs 2024 tarihine kadar uzattığını bildirdi.

TOGG KREDİ DESTEĞİNDE SON GÜN PAZAR

Togg'un dijital platformu Trumore uygulaması üzerinden pazar gününün sonuna kadar ön sipariş oluşturan kullanıcılar, yüzde 0 faizli ve 12 ay vade ödeme seçeneği veya yüzde 1,99 faizli ve 36 ay vade ödeme seçeneğini kullanabilecek.

T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2024)

Üç farklı paket seçeneği ile kullanıcılara hitap eden Togg T10X, Mayıs 2024 itibarıyla güncel fiyat listesi şöyle: