TOGG T10X için yeni renk seçeneği geliyor: "İlhamını Türkiye'nin renklerinden aldı"

31 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:12

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, T10X modeline trafik işareti algılama sistemi, acil durum frenleme ve arka trafik çarpışma uyarısı gibi 7 yeni özellik duyurusunun yanı sıra, otomobil için yeni bir renk seçeneği de geleceğini açıkladı. Şirket, "İlhamını Türkiye'nin renklerinden aldı" ifadesiyle T10X yeni renk duyurusunu yaptı.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil​ markası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Nisan 2023 tarihinde Kapadokya beji, Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Pamukkale beyazı, Oltu siyahı ve Kula grisi renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Şimdi bunlara bir yenisi daha ekleniyor.

TOGG: T10X​'İN YENİ RENGİYLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

Togg​, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye'nin renklerinden aldı…" ifadesini kullandı. Bir de kısa video paylaşan Togg, yeni rengin adını ve aracın nasıl görüneceğini ise paylaşmadı.

2024 TOGG T10X GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Üç farklı paket seçeneği ile kullanıcılara hitap eden Togg T10X, Ekim 2024 itibarıyla güncel fiyat listesi şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ