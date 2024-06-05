Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

05 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:56

2024 Mayıs ayı sıfır otomobil verileri yayınlandı, en çok satan araç 4.661 adet ile Renault Clio oldu

2024 Mayıs ayı sıfır otomobil verileri yayınlandı, en çok satan araç 4.661 adet ile Renault Clio oldu

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, teslimatlarına tam gaz devam ediyor. Türkiye elektrikli otomobil pazarında üst üste zirveye yerleşen yerli otomobil, mayıs ayında da geleneği bozmadı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, elektrikli otomobil markalarında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

TOGG T10X, EN YAKIN RAKİBİNİ SOLLADI

Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

Nisan ayında da satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X olarak kayıtlara geçmişti. Ocak 2024 ile Mayıs 2024 dönemine bakıldığında ise Togg'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında mayısta Togg T10X'in ardından satışlarda 550 adetle SsangYong Torres ve 313 adetle BMW X1 sıralandı. Mercedes EQB 281 adetle dördüncü ve Mini Countryman de 192 adetle beşinci sırada yer aldı.

TESLA SADECE 10 SATIŞ YAPTI

ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 10 adet satış gerçekleştirdi. Bu arada, Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.