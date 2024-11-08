Togg, yeni güncellemesi ile kullanıcıları sevindirecek: YouTube artık T10X'te

08 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:34

Togg, T10X modeli için araç içi uygulama mağazası Tru.Store üzerinden YouTube uygulamasını kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, YouTube videolarına tarayıcı yerine daha stabil ve hızlı bir uygulama üzerinden erişebilecek.

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Togg, ilk modeli T10X için YouTube uygulamasını araç içi dijital mağaza olan Tru.Store üzerinden kullanıcılarla buluşturdu. Artık T10X sahipleri, YouTube'a doğrudan uygulama üzerinden erişim sağlayarak daha stabil ve hızlı bir video izleme deneyimi yaşayabilecek.

YOUTUBE UYGULAMASI TRU.STORE'DA

Daha önce T10X kullanıcıları, YouTube içeriklerine yalnızca tarayıcı üzerinden ulaşabiliyordu. Ancak bu durum bazı uyumluluk sorunlarına ve hız düşüşlerine neden oluyordu. Artık YouTube'un özel uygulaması sayesinde kullanıcılar, tarayıcıdaki kısıtlamaları aşarak daha akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Togg, X hesabından yaptığı açıklamada, müşterilerinin dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X'lerinden kolay bir şekilde ulaşmanın keyfini çıkarabileceklerini belirterek, "Yolculuk sırasında yolcu koltuğundan istediğiniz videoyu izleyin, yorum yapın, şarj deneyiminizi daha eğlenceli hale getirin. Yolculuğunuz YouTube ile daha eğlenceli" ifadelerine yer verdi.

TOGG ARABALARA YOUTUBE NASIL İNDİRİLİR?

Togg T10X aracınıza YouTube aplikasyonunu Tru.Store platformu üzerinden yükleyebilirsiniz. Tru.Store, Togg araçlara özel olarak optimize edilen birçok uygulamayı barındırıyor. Bunlar arasında alışveriş uygulamaları ile yapay zeka uygulama araçlarıyla AI Kamera gibi yazılımlar da yer alıyor.