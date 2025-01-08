Toyota, uzay yarışına katıldı: 44 milyon dolarlık büyük yatırım

08 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:30

Toyota, Japonya'nın uzay hedeflerine destek vermek için roket girişimi Interstellar Technologies'e 44 milyon dolar yatırım yaptı.

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Toyota​, Japonya'nın uzay sektörünü güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Japon roket girişimi Interstellar Technologies, otomotiv devi Toyota'nın 44 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar yen) bir yatırımla projelerine destek verdiğini duyurdu. Bu yatırım, Toyota'nın araştırma birimi Woven aracılığıyla gerçekleştirildi ve şirkete Interstellar'ın yönetim kurulunda bir koltuk sağladı.

JAPONYA'DAN ÖZEL SEKTÖRE DESTEK

Japon hükümeti, uzay çalışmalarında özel sektörün rolünü artırmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri yılda 100'den fazla roket fırlatırken, Çin onlarca fırlatma gerçekleştiriyor. Hindistan ise uzay görevlerinde art arda başarılar elde ediyor. Buna karşın Japonya'nın yıllık başarılı fırlatma sayısı halen tek hanelerde.

Interstellar Technologies, Japonya'nın 2030 yılına kadar yıllık 30 fırlatma hedefine ulaşabilmesi için uzay sanayisinde köklü bir dönüşüm gerektiğine dikkat çekti. Şirket, Toyota'nın otomotiv üretimindeki uzmanlığını kullanarak roket üretiminde yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir sistem oluşturmayı planlıyor.

BAŞARISIZ DENEMELERDEN YENİ BAŞARI HEDEFİNE

Japonya'nın ilk ticari roketini Aralık 2024'te fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu tür başarısızlıklar, özel sektör yatırımlarıyla aşılabilecek engeller olarak görülüyor. Toyota'nın Interstellar ile yaptığı iş birliği, Japonya'nın uzay sanayisinde daha iddialı bir konuma gelmesi için önemli bir adım.

TOYOTA'NIN UZAY SEKTÖRÜNE İLGİSİ

Toyota, uzay projelerinde yeni değil. 2019 yılında Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile iş birliği yapan şirket, NASA'nın Ay görevlerinde kullanılmak üzere bir ay gezgini geliştirdi. Bu araç, astronotların uzay giysisi olmadan Ay yüzeyini uzun süre keşfetmesine olanak sağlıyor.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, roketlere olan ilgilerinin ulaşım alanında inovasyonu genişletme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Toyoda, bu girişimin SpaceX gibi şirketlerle rekabet etmeyi hedeflediğini belirterek, "Geleceğin ulaşımı sadece otomobillerle sınırlı olmamalı," dedi.

STRATEJİK FON VE GELECEK PLANLARI

Japon hükümeti, uzay sanayisindeki yenilikçi girişimlere destek sağlamak için Kasım 2024'te stratejik bir fon başlattı. Bu fon, önümüzdeki 10 yıl boyunca girişimler, araştırma kurumları ve üreticiler için 1 trilyon yenlik bir destek sunacak.