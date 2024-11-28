Toyota'da üretim düşüşü devam ediyor: Satışlar ilk kez arttı

28 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:16

Toyota'nın küresel üretimi Ekim'de üst üste dokuzuncu kez düşerken, satışlar beş ay sonra ilk kez arttı. Japonya'daki toparlanma dikkat çekerken, ABD ve Çin'deki sorunlar üretimi aşağı çekti.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota​, Ekim​ ayında küresel üretimde üst üste dokuzuncu ayda da düşüş​ yaşadı. Ancak bu kez kayıplar önceki aylara göre daha hafif oldu. Şirket, Ekim ayında dünya genelinde 893 bin 164 araç üreterek üretimde %0,8 oranında bir düşüş kaydetti. Eylül ayındaki düşüş ise %8'di.

ABD VE ÇİN​'DEKİ DÜŞÜŞLER ETKİLİ OLDU

ABD'de üretim​, hava yastığı sorunu nedeniyle dört aylık bir duraklamanın ardından %13 oranında azaldı. Grand Highlander ve Lexus TX modellerinin üretimi 21 Ekim'de yeniden başlasa da, Indiana'daki fabrikanın Ocak ayında normal kapasiteye dönmesi bekleniyor.

Çin'de ise yerel markalarla yaşanan yoğun rekabet nedeniyle üretim %9 geriledi. Ayrıca Tayland'da da düşük talep nedeniyle üretim %13 düştü.

Toyota'nın küresel üretiminin üçte birini oluşturan Japonya'da ise işler tersine döndü. Geçen yıl tedarikçi kaynaklı bir kaza nedeniyle yaşanan üretim sıkıntılarının ardından, Ekim ayında üretim %8 artış gösterdi. Kanada ve Meksika'daki Toyota fabrikalarında üretim %2 oranında arttı. Bu bölgelerdeki büyüme, şirketin toplam üretim rakamlarına az da olsa olumlu yansıdı.

KÜRESEL SATIŞLARDA ARTIŞ

Üretimdeki düşüşe rağmen Toyota, Ekim ayında satışlarda beş ay sonra ilk kez artış gördü. Dünya genelinde 903 bin 103 araç satan şirket, bu rakamla Ekim ayı rekoru kırdı ve satışlarını %1,4 artırdı.

LEXUS VE GRUP ŞİRKETLERİ HARİÇ

Açıklanan üretim ve satış rakamları, Toyota'nın lüks markası Lexus'u kapsarken, Hino ve Daihatsu gibi grup şirketlerini içermiyor.

Toyota'nın küresel üretim rakamlarındaki bu dalgalanmalar, şirketin yerel ve küresel pazarlardaki zorluklarla mücadelesini gözler önüne seriyor. Özellikle Çin ve ABD gibi büyük pazarlardaki üretim sorunları, şirketin genel performansını etkilemeye devam ediyor.