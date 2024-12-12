Toyota'nın tamamen elektrikli SUV'u Urban Cruiser tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

12 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:40

Toyota, tamamen elektrikli yeni SUV modeli Urban Cruiser'ı tanıttı ve 2025'te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yaris Cross ve C-HR arasında konumlanan bu model, Suzuki iş birliğiyle geliştirildi ve iki farklı batarya seçeneği ile üç güç seçeneği sunuyor.

İkinci el araçlarda en çok hangi marka satılıyor? Türkiye'nin Kasım ayında tercih ettiği otomobiller belli oldu

İkinci el araçlarda en çok hangi marka satılıyor? Türkiye'nin Kasım ayında tercih ettiği otomobiller belli oldu

Toyota, tamamen elektrikli yeni SUV modeli Urban Cruiser ile otomotiv dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. Yaris Cross ve C-HR modelleri arasında konumlanan bu araç, Suzuki e-Vitara ile aynı platformu paylaşarak iş birliği temelli bir yaklaşımı benimsiyor. İşte Toyota Urban Cruiser teknik özellikleri.

TOYOTA URBAN CRUİSER ÖZELLİKLERİ

Toyota Urban Cruiser, ilginç LED aydınlatma tasarımı ve iki farklı batarya kapasitesi ve üç güç seçeneği sunuyor.

Önden çekişli versiyonlar için: 142 beygir ve 172 beygir

Dört tekerlekten çekişli çift motorlu model için: 182 beygir güç sağlanıyor.

Batarya seçenekleri arasında:

49 kWh kapasitedeki batarya, sadece önden çekişli modellerde yer alıyor.

61 kWh batarya ise hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli modellerde tercih edilebiliyor.

Henüz resmi bir menzil verisi paylaşılmamış olsa da Urban Cruiser, eski tarz bir tasarım havası veren çift ekranlı (10 inç) bir konsola sahip. Toyota, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için fiziksel butonlara da geniş bir yer ayırıyor. Bu tasarım, hem kontrol kolaylığı hem de sürüş güvenliği açısından avantaj sağlıyor.

PAZARA 2025'TE ÇIKACAK

Şimdilik sadece beyaz/siyah renk kombinasyonuyla tanıtılan Urban Cruiser, 2025 yılında düzenlenecek olan Brussels Motor Show'da fiziksel olarak sergilenecek. Türkiye pazarına ne zaman geleceği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.