Trafik cezaları için yeni dönem: Yerli yapay zeka destekli mobil hız takip sistemi devreye alındı

03 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:35

Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı

Trafikte dev denetim! Bir haftada 433 bin 207 ceza yazıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemleri devreye alındı.

Hız tespit cihazı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projesi kapsamında Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirildi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlal yazılımıyla entegre edilerek "Mobil Hız Tespit Sistemi" oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni nesil yapay zeka destekli bu mobil hız tespit cihazının trafik denetimlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

MOBİL HIZ TESPİT CİHAZI TÜM HAVA ŞARTLARINDA ÇALIŞIYOR

Mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zeka tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

5 PİLOT İLDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere 5 pilot ilde kullanılmaya başlanan yeni nesil mobil hız tespit cihazı aracılığıyla bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi.