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 | Ömer Faruk Dogan

Trump, Apple'ın Hindistan planına karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Apple'ın iPhone üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırma planlarına sert tepki gösterdi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:28

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın iPhone üretimini 2026 yılının sonuna kadar Çin'den Hindistan'a kaydırma planlarına karşı olduğunu açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'da bir iş etkinliğinde konuşan Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile "küçük bir problemi" olduğunu belirtti.

"HİNDİSTAN'DA ÜRETİM YAPMANIZI İSTEMİYORUM"

"Ona, 'Dostum, sana çok iyi davranıyorum. 500 milyar dolarla geliyorsunuz ama şimdi Hindistan'ın her yerinde inşaat yaptığınızı duyuyorum" diyen Trump, Cook'a Hindistan'da inşaat yapmalarını istemediklerini söylediğini ifade etti.

Trump, Apple'ın Hindistan planına karşı çıktı

Görüşmenin ardından Trump, Apple'ın ABD'deki üretimini artıracağını sözlerine ekledi. Apple, Hindistan'da iPhone üretimine ilk olarak 2017'de başlamıştı. Başlangıçta düşük maliyetli modellere odaklanılmıştı ancak ülke, 2023'ten itibaren amiral gemisi modellerin de montajına başladı.

TechSpot'un haberine göre, Hindistan'daki iPhone üretimi, geçen mali yılda yüzde 60 artarak 22 milyar dolara ulaştı. Montajın büyük kısmı, iPhone 15/16 serisi de dahil olmak üzere, Sriperumbudur'daki Foxconn'un Hon Hai tesisinde gerçekleştiriliyor.

Ek üretim ise Chennai'nin dışındaki Mahindra World City'de yer alan Pegatron tesisinde yapılıyor. 2024'te Wistron'un Hindistan birimini satın alan Tata Electronics, Hosur'da eski nesil iPhone modelleri ve bazı iPhone 16 serisi modellerin üretimini üstleniyor.

Trump, Apple'ın Hindistan planına karşı çıktı

TRUMP'TAN ÇİN MALLARINA YÜZDE 145 VERGİ

Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi getirmesiyle birlikte Apple, iPhone üretimi için Hindistan'a daha da fazla odaklandı. Çin'e olan bağımlılığını azaltarak önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel iPhone'ların yaklaşık yüzde 25'ini Hindistan'da üretmeyi hedefliyor. Şu anda ABD'de satılan iPhone'ların yüzde 80'i Çin'de üretiliyor.

Trump, Apple ve diğer şirketlerin üretimlerini tamamen ABD'ye taşımalarını istiyor. Ancak 187 tedarikçiden gelen 2 bin 700'den fazla parçanın sadece 30'unun Çin dışından sağlandığı düşünüldüğünde, iPhone'un tamamen ABD'de üretilmesi neredeyse imkansız. Apple bunu başarsa bile, üretimi ABD'ye taşımak yıllar alabilir ve muhtemelen telefonların fiyatlarında daha fazla artışa yol açacaktır.

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