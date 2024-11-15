Trump eleştirmişti, ABD onayladı: Çip üreticisi TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık destek

15 Kasım 2024 17:49 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:49

ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC'nin Arizona'da kurduğu yarı iletken fabrikasına 6,6 milyar dolarlık sübvansiyonu onaylayarak, yerel çip üretimini artırmayı hedefleyen 52,7 milyar dolarlık programda ilk büyük teşviki sağladı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump ise bu programı eleştirmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan merkezli çip devi TSMC​'nin Arizona​, Phoenix'te kurmakta olduğu yarı iletken üretim​ tesisi için 6,6 milyar dolarlık sübvansiyonu onayladı. Bu teşvik, ABD'nin 2022 yılında duyurduğu ve yerel yarı iletken üretimini artırmayı hedefleyen 52,7 milyar dolarlık program çerçevesinde sağlanan ilk büyük destek olarak öne çıkıyor.

TRUMP DÖNEMİ ÖNCESİNDE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Nisan ayında yapılan ön anlaşmanın ardından, sübvansiyon eski Başkan Donald Trump'ın görevine başlamasından sadece birkaç hafta önce tamamlandı. Trump daha önce programı eleştirmişti.

TSMC'DEN 65 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

TSMC, Arizona'daki yatırımlarını genişleterek toplam yatırım miktarını 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar üçüncü bir fabrika kurmayı planlıyor. Şirketin ikinci Arizona fabrikasında, dünyanın en gelişmiş üretim teknolojisi olan 2 nanometre (nm) çip üretimine 2028'de başlanacak.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, sübvansiyonun duyurusu sırasında TSMC'nin ABD'deki varlığının önemine dikkat çekti. Raimondo, "Bu işe başladığımızda birçok muhalif TSMC'nin yalnızca 5 veya 6 nm çip üreteceğini düşünüyordu. Oysa en gelişmiş çiplerini burada üretiyorlar" dedi.

YALNIZCA TSMC DEĞİL: INTEL, SAMSUNG VE MİCRON DA DESTEKLENİYOR

Bu arada ABD'nin yarı iletken üretimi için yalnızca TSMC'ye değil, Intel, Samsung ve Micron gibi diğer dev şirketlere de milyarlarca dolarlık destek sağlanıyor.