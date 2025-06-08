Trump, TikTok yasağını bir kez daha erteliyor

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok yasağına bir kez daha dur dedi. Uygulamanın ülkede yasaklanmasını öngören karar, Trump’ın göreve geldiği ocak ayından bu yana üçüncü kez 75 günlüğüne ertelendi. Bu son erteleme, TikTok’un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesini şimdilik mümkün kılıyor. Ancak arka planda ciddi bir kriz yaşanıyor: ABD ile Çin arasında hâlâ bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

“AMERİKALILARI KORUMA YASASI” DEVREDE AMA UYGULANMIYOR

TikTok, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren “Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası” kapsamında yasaklanmıştı. Ancak Trump, Adalet Bakanlığı’na bu yasağın şu an için uygulanmaması talimatını verdi. Gerekçe net: Trump, TikTok’un Çin’in değil, ABD’li şirketlerin eline geçmesini istiyor. Bu amaçla Oracle, Perplexity ve Amazon gibi devlerin teklifleri masada. Ayrıca MrBeast olarak bilinen YouTuber Jimmy Donaldson, Shark Tank sunucusu Kevin O’Leary ve milyarder Frank McCourt gibi sürpriz isimler de TikTok’a talip olanlar arasında.

ÇİN’DEN YEŞİL IŞIK GELMİYOR

Trump yönetimi, TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance’ten ayrılıp Amerikan şirketlerine satılmasını talep ediyor. Ancak bu, Çin’in onayına bağlı. İşte sorun da tam burada başlıyor. Çin, Trump’ın uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle uzlaşmaya yanaşmıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, TikTok anlaşmasını iyice çıkmaza sokmuş durumda. Pekin yönetimi, Trump'ın baskılarını “ticari şantaj” olarak görüyor.

170 MİLYON KULLANICI BELİRSİZLİKLE YAŞIYOR

TikTok hâlâ App Store’dan indirilebiliyor, ancak uygulamanın geleceği her an değişebilir. Şimdilik kullanıcılar için bir risk görünmüyor. Ancak uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm için TikTok’un ABD merkezli bir sahiplik yapısına geçmesi kaçınılmaz.