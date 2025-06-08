Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Trump, TikTok yasağını bir kez daha erteliyor

TikTok’un ABD'deki akıbeti hâlâ belirsiz. Trump yönetimi, Çin ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle uygulamaya verilen yasağı üçüncü kez 75 gün erteledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, TikTok yasağını bir kez daha erteliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 15:45

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok yasağına bir kez daha dur dedi. Uygulamanın ülkede yasaklanmasını öngören karar, Trump’ın göreve geldiği ocak ayından bu yana üçüncü kez 75 günlüğüne ertelendi. Bu son erteleme, TikTok’un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesini şimdilik mümkün kılıyor. Ancak arka planda ciddi bir kriz yaşanıyor: ABD ile Çin arasında hâlâ bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

Trump, TikTok yasağını bir kez daha erteliyor

“AMERİKALILARI KORUMA YASASI” DEVREDE AMA UYGULANMIYOR

TikTok, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren “Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası” kapsamında yasaklanmıştı. Ancak Trump, Adalet Bakanlığı’na bu yasağın şu an için uygulanmaması talimatını verdi. Gerekçe net: Trump, TikTok’un Çin’in değil, ABD’li şirketlerin eline geçmesini istiyor. Bu amaçla Oracle, Perplexity ve Amazon gibi devlerin teklifleri masada. Ayrıca MrBeast olarak bilinen YouTuber Jimmy Donaldson, Shark Tank sunucusu Kevin O’Leary ve milyarder Frank McCourt gibi sürpriz isimler de TikTok’a talip olanlar arasında.

ÇİN’DEN YEŞİL IŞIK GELMİYOR

Trump yönetimi, TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance’ten ayrılıp Amerikan şirketlerine satılmasını talep ediyor. Ancak bu, Çin’in onayına bağlı. İşte sorun da tam burada başlıyor. Çin, Trump’ın uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle uzlaşmaya yanaşmıyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, TikTok anlaşmasını iyice çıkmaza sokmuş durumda. Pekin yönetimi, Trump'ın baskılarını “ticari şantaj” olarak görüyor.

Trump, TikTok yasağını bir kez daha erteliyor

170 MİLYON KULLANICI BELİRSİZLİKLE YAŞIYOR

TikTok hâlâ App Store’dan indirilebiliyor, ancak uygulamanın geleceği her an değişebilir. Şimdilik kullanıcılar için bir risk görünmüyor. Ancak uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm için TikTok’un ABD merkezli bir sahiplik yapısına geçmesi kaçınılmaz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk’tan ABD’yi korkutan tahmin
ETİKETLER
#çin
#tiktok
#abd
#yasak
#Amazon
#midjourney
#yemek yemek
#forex
#teknoloji
#bytedance
#donald-trump
#Oracle
#Perplexity
#Ticaret Savaşı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.