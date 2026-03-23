Trump ve İran resti Asya borsalarını salladı: Büyük zarar var

Orta Doğu’daki çatışmalar dördüncü haftasına girerken, Asya-Pasifik piyasaları yeni haftaya adeta sarsılarak başladı. Bölge genelinde satış baskısı hızlanırken, özellikle Japonya ve Güney Kore borsalarında sert kayıplar görüldü.

Piyasalardaki bu dalganın arkasında ise ABD ile İran arasındaki tehdit dozunun iyice yükselmesi var. Yatırımcı tarafında güven zayıfladı, tansiyon arttı, endeksler de buna çok sert tepki verdi.

TRUMP’IN ÇIKIŞI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Satışların fitilini Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın açıklamaları ateşledi. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini “yerle bir edeceğini” söyledi.

Bu açıklama zaten kırılgan olan piyasaları daha da baskıladı. Çünkü mesele artık yalnızca bölgesel bir gerilim olmaktan çıkmış durumda; enerji arzı, petrol akışı ve küresel risk iştahı doğrudan etkileniyor.

İran cephesinden de gecikmeyen, sert bir cevap geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, elektrik santrallerine yönelik olası saldırıların “anında” bölge genelindeki enerji ve petrol altyapısına dönük misillemelerle karşılık bulacağını açıkladı. Kalibaf ayrıca, ABD Hazine bonosu alan ve “ABD askeri bütçesini finanse eden” finansal kuruluşların da hedef listesine eklendiğini söyledi.

JAPONYA VE GÜNEY KORE’DE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi haftanın ilk işlem gününde 50688,76 puana kadar geriledi. Endeks şu sıralarda ise yüzde 3,51 düşüşle 51499,44 puanda işlem görüyor.

Japonya’da satışların en sert hissedildiği alanların başında yonga ve metal şirketleri geldi. Renesas Electronics hisseleri yüzde 8,3 gerilerken, Mitsui Kinzoku’daki kayıp yüzde 7,7 oldu. Yani düşüş yalnızca genel endeksle sınırlı kalmadı, sektör bazında da tablo oldukça ağırlaştı.

Seul’de ise Kospi Bileşik Endeksi yüzde 5,75 düşüşle 5448,7 puana kadar indi. Güney Kore piyasasındaki bu geri çekilme, bölgedeki risk algısının ne kadar hızla bozulduğunu açıkça gösterdi.

ÇİN VE HONG KONG BORSALARINDA DA SATIŞ BASKISI

Satış dalgası Çin tarafında da etkisini gösterdi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2,3 düşüşle 3866 puana gerilerken, CSI 300 Endeksi yüzde 2,29 kayıpla 4462 puan seviyesine indi.

Hong Kong’da da tablo farklı değildi. Hang Seng Endeksi yüzde 3,35 düşüşle 24431,06 puana kadar çekildi.

Asya piyasalarında haftanın ilk gününde ortaya çıkan bu sert tablo, jeopolitik gerilimin finans piyasaları üzerindeki etkisinin ne kadar hızlı ve yıpratıcı olabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle enerji arzına ilişkin tehditlerin büyümesi, bölge borsalarında dalgalanmanın bir süre daha yüksek kalabileceğine işaret ediyor.

