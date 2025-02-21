Trump'ın gümrük vergisi kararı iPhone fiyatlarını uçurabilir! Dev zam kapıda

Apple, Trump'ın yeni gümrük vergisi planıyla zor bir kararın eşiğinde: iPhone fiyatlarını artırmak mı, yoksa kardan zarar etmek mi? Yüzde 10'luk ek verginin, iPhone fiyatlarını yüzde 9 oranında yükseltmesi bekleniyor. Bu durumun ise satışları ve şirketin karlılığını doğrudan etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Apple'ın bir kez daha gümrük vergilerinden korunacağına dair umutlar, Başkan Donald Trump'ın karşılıklı bir gümrük vergisi planı açıklamasıyla suya düştü. Sonuç olarak, şirket iPhone'un fiyatını yükseltmek ya da zarar etmek arasında karar vermek zorunda kalacak.

Trump, iPhone'ların yüzde 85'inden fazlasının üretildiği Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor. Yakın bir zamanda ise Amerikan ihracatına vergi uygulayan ülkelere karşılıklı gümrük vergisi getirilmesine yönelik bir plan açıkladı.

IPHONE FİYATLARINA ZAM KAPIDA

Bu kararın, iPhone'ların yüzde 15'inin üretildiği Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkilemesi bekleniyor. Bank of America analisti Wamsi Mohan'a göre, yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygulanırsa, Apple'ın yeni verginin etkisini nötralize etmek için iPhone, iPad ve diğer ürünlerin fiyatını yüzde 9 oranında artırması gerekecek. Mohan, Apple'ın nasıl tepki verdiğine bakılmaksızın kazançların etkilenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fiyatların aynı kalması durumunda ise Apple'ın 2026 takvim yılında hisse başına kazançta 26 sent ya da yüzde 3,1'lik bir kayıp göreceği öngörülüyor. Fiyatlardaki küçük bir artışın bile (örneğin yüzde 3'lük bir zam) yüzde 2,4'lük bir kayıpla sonuçlanacağı belirtildi. Daha yüksek artışların ise satışları yüzde 5 oranında azaltacağı üzerinde duruluyor. Tabii ki aksi de olabilir.