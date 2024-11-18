Trump'ın seçtiği yeni başkanı canlarına okuyacak: Apple, Facebook, TikTok ve Microsoft'a kötü haber

18 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:16

ABD'nin düzenleme kurumu Federal İletişim Komisyonu'nda (FCC) Brendan Carr dönemi başlıyor. Carr; Microsoft, Google, Apple ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerini "sansür karteli" kurmakla suçlayıp bu düzenin bitirilmesi gerektiğini savundu.

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Donald Trump​, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) başkanlığına Brendan Carr'ı seçti. Trump, Carr'ı "ifade özgürlüğünün savaşçısı" olarak nitelendiriyor. Carr, Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerini "sansür karteli" kurmakla suçladı ve bu düzenin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

SERT MESAJ: SANSÜR​ KARTELİ DAĞITILMALI

Carr, Elon Musk'ın da desteğiyle sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, büyük teknoloji şirketlerinin Amerikalıların ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti. Carr'a göre, bu şirketler "tek taraflı anlatıları" yaymak için araçlar geliştirdi ve medya üzerindeki kontrolü güçlendirdi.

45 yaşındaki Carr, FCC'de 2012'den bu yana görev yapıyor ve 2017'de Trump tarafından komisyon üyesi olarak atanmıştı. Trump'ın ikinci dönem planlarını içeren Project 2025 adlı belgeye FCC ile ilgili bölümü yazan Carr, ajansın önceliklerini değiştirmek istediğini ifade etti. Bu hedefler arasında ulusal güvenliği güçlendirme, ekonomik büyümeyi destekleme ve büyük teknoloji şirketlerinin üzerindeki düzenlemeleri artırma gibi konular bulunuyor.

Trump, Brendan Carr'ın kırsal Amerika'ya geniş bant internet hizmeti sunma hedefini de vurguladı. FCC daha önce Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink'e verilen yaklaşık 885 milyon dolarlık bir fonu iptal etmişti. Carr, bu karara karşı çıkmış ve bunun "siyasi bir misilleme" olduğunu savunmuştu.

TİKTOK'UN YASAKLANMASINI İSTİYOR

Carr ayrıca, sosyal medya platformlarını kullanıcıların görüşleri nedeniyle engelleyen şirketlere yönelik yasal yaptırımları destekliyor. TikTok'un yasaklanmasını savunan Carr, uygulamanın şu anki haliyle ABD'de faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Carr, Trump'ın ana akım medya üzerindeki eleştirilerine de destek veriyor. NBC, ABC ve CBS gibi büyük televizyon kanallarının yayın lisanslarının iptal edilmesini gündeme getiren Carr, medyanın tarafsızlık kurallarına uyması gerektiğini vurguladı. NBC'nin, seçim öncesi dönemde Kamala Harris'i bir komedi programında ağırlamasını eleştirdi ve bunun "eşit zaman hakkını ihlal ettiğini" iddia etti.

Brendan Carr'ın FCC başkanı olarak atanması, teknoloji şirketleri, sosyal medya platformları ve medya düzenlemeleri üzerinde önemli değişiklikler getirebilir. Ancak bu adımların, ifade özgürlüğü ve medya bağımsızlığı gibi konularda nasıl etkilerinin olacağı merakla bekleniyor.