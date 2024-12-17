Trump'tan Alman otomotiv devlerine şok: "ABD'de fabrika kurun!"

17 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:57

Trump, Alman otomotiv devlerine resti çekti: "Fabrikalarınızı ABD'ye taşıyın, yoksa ek vergiler kapıda!"

ABD​ Başkanı seçilen Donald Trump, Avrupa'nın otomotiv devlerini hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump'ın tüm ithal mallara ek vergi uygulama sözü, Almanya​'nın zaten zor günler geçiren otomotiv sektöründe büyük endişeye yol açtı.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Almanya'nın otomotiv şirketlerini ABD'de yatırım yapmaya zorlamak istediğini belirtti. "Alman otomotiv şirketleri Amerikan şirketi olsun istiyorum. Fabrikalarını burada kurmalılar" diyen Trump, ekledi: "Gümrük vergisi benim için dünyanın en güzel kelimesi. Adeta kulağıma müzik gibi geliyor."

AVRUPA'YA TARİFE ALARMI

Trump, göreve gelir gelmez Çin, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu kararla Çin mallarına %10, Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere ise %25 ek vergi uygulanacak. Avrupa, ilk açıklamalarda hedef olmamasına rağmen uzmanlara göre bu sadece bir zaman meselesi.

Almanya'nın otomotiv devleri Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin, Trump'ın planlarından ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Almanya, Avrupa'nın ABD'ye en fazla otomobil ihraç eden ülkesi konumunda. Geçen yıl bu ihracatın değeri 23 milyar euroyu buldu. Bu rakam, Almanya'nın ABD'ye toplam ihracatının %15'ini oluşturuyor.

ZOR GÜNLER DAHA DA ZORLAŞABİLİR

Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW, son aylarda Çin pazarındaki talep düşüşü ve ekonomik zorluklar nedeniyle kâr uyarısında bulunmuştu. Trump'ın olası tarifeleri, sektörü daha da zora sokabilir. Uzmanlar, bu durumun sadece otomotiv sektörü ile sınırlı kalmayacağını söylüyor. Çünkü otomotiv sanayii, demir-çelik ve kimya gibi birçok yan sektörü de kapsıyor.

ING Bankası'ndan küresel ulaşım ekonomisti Rico Luman, "Otomotiv sektörü ülkede üretim sanayisinin kalbi. Bu nedenle olası gümrük vergileri bütün tedarik zincirini vurur" diyor.

ŞİRKETLERDEN SESSİZ BEKLEYİŞ

Volkswagen yetkilileri, Trump'ın planlarını değerlendirdiklerini açıklarken, şirkete göre ABD'de satılan araçların %90'ı zaten Kuzey Amerika'da üretiliyor. Mercedes-Benz ise ABD'de 11 binden fazla kişiye istihdam sağladığını ve ülkedeki yeni yönetimle yapıcı bir diyalog sürdürmek istediklerini belirtti.

BMW ise konuya ilişkin yorum yapmazken, ABD'de 12 eyalette 30'a yakın tesisleri bulunduğunu ve Güney Karolina'daki Spartanburg fabrikasının dünyanın en büyük BMW üretim tesisi olduğunu vurguluyor.

Yıl başından bu yana Volkswagen ve BMW hisseleri %23, Mercedes-Benz hisseleri ise %13 değer kaybetti.

AVRUPA TRUMP'IN HAMLESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Uzmanlara göre Avrupa'nın bu süreçte kendi yoluna odaklanması gerekiyor. Taşıt ve Enerji Grubu'ndan Julia Poliscanova, "Trump daha fazla vergi istiyor. Avrupa bu dönemde temiz teknoloji ve elektrikli araçlarda çalışmalarını hızlandırmalı" dedi.

Poliscanova, Trump'ın politikalarının kısa vadede Alman şirketlerini olumsuz etkileyebileceğini ancak Avrupa için bir fırsat olduğuna dikkat çekti: "Avrupa, sanayi ve ekonomik çıkarlarını koruyarak yoluna devam etmeli."