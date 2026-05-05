Trump’tan geri adım: Yapay zekâya denetim kapıda

Trump'tan geri adım: Yapay zekâya denetim kapıda

ABD’de yapay zekâ politikalarında dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor. White House, uzun süredir sektöre müdahale etmeyen çizgisini yeniden değerlendiriyor.

The New York Times’ın haberine göre masadaki seçeneklerden biri, teknoloji şirketleriyle devlet yetkililerini bir araya getirecek bir “yapay zekâ çalışma grubu” kurulması. Amaç net: Yeni geliştirilen modellerin nasıl denetleneceğini belirlemek.

Hatta konuşulanlar bununla da sınırlı değil. Yeni yapay zekâ sistemleri için resmi bir inceleme süreci oluşturulması da ciddi şekilde tartışılıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİYLE KRİTİK TEMAS

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da önemli bir toplantı vardı. Anthropic, Google ve OpenAI yöneticileriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, İngiltere’de uygulanan modele benzer bir sistem gündeme geldi. Bu modelde, yapay zekâ sistemleri güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadıkları açısından test ediliyor.

MYTHOS ETKİSİ: KARARIN ARKASINDA NE VAR?

Politika değişiminin arkasında tek bir neden yok. Ama en dikkat çeken faktörlerden biri, Anthropic’in geliştirdiği “Mythos” adlı model.

Şirket, bu modelin yazılımlardaki güvenlik açıklarını son derece etkili şekilde tespit edebildiğini söylüyor. Ancak işin karanlık tarafı da var: Aynı teknoloji kötüye kullanılırsa ciddi siber tehditler ortaya çıkabilir.

Bu yüzden Anthropic, modeli kamuya açmamayı tercih etti.

Bu karar, Washington’da alarm zillerini çaldırmış gibi görünüyor.

GÜVENLİK Mİ REKABET Mİ?

Beyaz Saray’ın yaklaşımı aslında iki uç arasında gidip geliyor. Bir yanda ulusal güvenlik kaygıları var. Diğer yanda ise Çin ile rekabet.

Bazı yetkililer, hükümetin yeni yapay zekâ modellerine erken erişim sağlayabileceği bir sistem öneriyor. Ancak bu sistem, modellerin tamamen engellenmesini içermiyor.

Yani denetim var, ama fren yok. En azından şimdilik.

SEKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni yaklaşım teknoloji dünyasında pek de ortak bir görüş oluşturmuş değil.

Bazı şirket yöneticileri, devletin fazla müdahil olmasının ABD’nin Çin karşısındaki avantajını zayıflatacağını savunuyor.

Trump döneminde yapay zekâ danışmanlığı yapan Dean Ball da sürecin zorluğuna dikkat çekiyor; “Teknoloji çok hızlı ilerliyor ama aşırı düzenleme de istenmiyor. Bu dengeyi kurmak kolay değil.”

BEYAZ SARAY’DA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Bu politika değişimi, yönetim içindeki değişikliklerle de aynı döneme denk geliyor.

Mart ayında yapay zekâ politikalarının başındaki David Sacks görevden ayrıldı. Sürece artık Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve Hazine Bakanı Scott Bessent daha aktif şekilde dahil oluyor.

Öte yandan Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan gerilim de tabloyu karmaşıklaştırıyor. 200 milyon dolarlık sözleşme sonrası yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Pentagon, şirketin teknolojisini kullanmayı durdurdu.

Ancak iş tamamen kopmuş değil. Anthropic’in sistemleri hâlâ “Maven” adlı askeri analiz platformunda kullanılıyor. Ayrıca National Security Agency’nın da Mythos modelinden yararlandığı konuşuluyor.

