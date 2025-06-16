Trump'tan mobil hamle:

ABD Başkanı Donald Trump, mobil iletişim sektörüne girmeye hazırlanıyor. Trump Organization tarafından duyurulan yeni hizmet "Trump Mobile", eylül ayında kullanıma sunulacak. Hizmetle birlikte özel bir akıllı telefon da piyasaya sürülecek.

ABD Başkanı Donald Trump, mobil sektöre giriş yapmaya hazırlanıyor. Trump'ın sahibi olduğu Trump Organization eylül ayında "Trump Mobile" adlı yeni bir mobil hizmet başlatacağını duyurdu.

Aylık 47,45 dolarlık fiyat etiketiyle sunulacak hizmet; sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet paketine ek olarak yol yardımı, uzaktan sağlık ve eczane destek hizmetlerini de içerecek.

TRUMP KENDİ TELEFONUNU ÇIKARIYOR

Mobil servisle birlikte "T1" adını taşıyan özel bir akıllı telefon da tanıtıldı. Altın rengi metal kasasıyla dikkat çeken cihazın arkasında Amerikan bayrağı işlenmiş durumda. T1’in 499 dolarlık fiyatıyla piyasaya çıkması planlanıyor.

Trump Mobile’ın sunduğu hattın ismi ise “The 47 Plan” olarak açıklandı. Bu isim, Trump’ın 45. başkanlık döneminden sonra 2024 seçimlerini kazanarak 47. başkan olarak yeniden göreve gelmesini yansıtıyor. Şirketin resmi sitesinde ise Trump'ın yıllardır kullandığı slogan "Make America Great Again" ön planda yer alıyor.