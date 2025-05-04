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 | Ömer Faruk Dogan

Trump'tan NASA'ya büyük darbe: Mars uğruna bütçesi devasa oranda kısıtlandı

Trump yönetimi, NASA'nın bütçesinde 6 milyar dolarlık radikal bir kesintiye giderek uzay ajansını "daha verimli" çalışmaya zorlamayı planlıyor. NASA'nın bilimsel misyonları ve birçok projesi "mali sorumluluk" gerekçesiyle ya sonlandırılacak ya da azaltılacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 09:45

Trump yönetimi, NASA bütçesinden yaklaşık 6 milyar dolar kesinti yapmayı ve kalan fonların 1 milyar dolarını Mars odaklı girişimlere ayırarak Elon Musk ve roket üreticisi SpaceX'in uzun süredir benimsediği Mars'a gitme hedefiyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

NASA iş gücü, bilgi teknolojileri hizmetleri, NASA merkezlerinin operasyonları, tesis bakımı, inşaat ve çevresel uyum faaliyetlerini "daha verimli hale getirmek" zorunda kalacağını, bunun yanında birçok "karşılanamaz" görevin sonlandırılacağını ve bilimsel misyonların "mali sorumluluk" adına azaltılacağını belirtti.

NASA'NIN FİNANSMANININ YÜZDE 25'İ KESİLİYOR

CNBC'nin haberine göre NASA'nın yönetici vekili Janet Petro, uzay ajansının finansmanının yaklaşık yüzde 25'ini kesecek olan önerilen yalın bütçenin "yönetimin misyonumuza verdiği desteği yansıttığını ve bir sonraki büyük başarılarımız için zemin hazırladığını" söyledi.

Petro, NASA çalışanlarını "sebat etmeye, dirençli olmaya ve daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmak için gereken disipline (özellikle de kısıtlı bir ortamda) dayanmaya" çağırırken bütçenin "zor seçimler gerektireceğini" ve NASA'nın bazı faaliyetlerinin sona ereceğini kabul etti.

NASA’nın internet sitesindeki belgede, Ay keşfi için 7 milyar dolardan fazla ayrıldığı ve "Mars odaklı programlar için 1 milyar dolarlık yeni yatırım başlatıldığı" ifade edildi.

NASA ve Savunma Bakanlığı'nın en büyük yüklenicilerinden biri olan SpaceX, uzun süredir insanlı bir Mars görevi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirketin internet sitesinde, devasa Starship roketinin "mürettebat ve kargo taşımak üzere Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve ötesine gitmek üzere tasarlandığı" yazıyor.

SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Başkan Donald Trump'ın yönetiminde merkezi bir rol oynuyor; federal hükümetin boyutunu, harcamalarını ve kapasitesini küçültmeyi amaçlayan çabalara liderlik ediyor ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla düzenleyici değişimlerde etkili oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

NASA nedir?
NASA (National Aeronautics and Space Administration), Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil uzay programından ve havacılık araştırmalarından sorumlu federal kurumdur. 1958 yılında kurulmuştur. Uzay keşifleri, bilimsel araştırmalar, uydu teknolojileri ve astronot görevleri gibi alanlarda çalışmalar yürütür.
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