TSE'den Togg'a teknik destek: T10F onay sürecine katkı sağlayacak

18 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:40

Togg'un yeni sedan fastback modeli T10F satışa hazırlanırken, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) araç için "ulusal tip onay belgelendirme" ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik destek sağlayacak. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, bu sürecin Togg T10F modeline katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren teknoloji markası Togg​'un fastback modeli T10F​ satışa çıkmaya hazırlanırken, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), otomobil için önemli bir teknik destek rolü üstlenmeye hazırlanıyor. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, aracın "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında, teknik servis desteği vereceklerini belirtti.

CHO VE ŞAHİN, TOGG'U ZİYARET ETTİ

14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE'nin 70. yıl etkinlikleri kapsamında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho ve Şahin, TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ve TSE Gebze Kalite Kampüsü'nü ziyaret etti ve Gebze'deki kampüste bulunan laboratuvarları gezerek Enstitünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, ziyaretleri sırasında test sürüşü de gerçekleştiren heyete bilgi verdi. TSE Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada Togg'un ilk aracı T10X'in ardından sedan prototip modeli T10F için "ulusal tip onay belgelendirme" süreci ve "AT tip onay" testleri kapsamında teknik servis hizmetleri sağlayacaklarını belirtti.

TOGG'UN YERLİ TESTLERİNİ DOĞRUDAN GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Şahin, bu adımların yerli otomobil üretiminin güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti. Bununla birlikte, Togg'un yerli testlerini doğrudan gerçekleştirirken yurt dışı testlerine de katıldıklarını bildirdi. TSE'nin, Togg'un araç tip onay test süreçlerinde etkin bir rol üstlendiğine dikkati çeken Şahin şöyle konuştu:

"Ayrıca, Togg'un üretiminin uygunluğunu kontrol ederek araç tip onay belgelendirme sürecini tamamladık. Prototip aracın hazırlanması, ön testler, tip testleri ve dokümantasyon çalışmalarını yürüttük. TSE'nin katılımı, Togg'un ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamak ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir."

ISO Başkanı Hwan Cho, Türkiye'nin kalite test sisteminin ulusal düzeyde nasıl işlediğini gözlemleyebildiğini söyledi. Cho, özellikle çeşitli ürün ve endüstriyel sektörlerde hizmet veren iyi donanımlı laboratuvarların yanı sıra organik ve verimli organizasyon yapısından çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

"TOGG KAMPÜSÜNÜ ZİYARET ETMEK İLHAM VERİCİ"

Togg'un otomotiv sektöründe nasıl yenilik yapmaya devam ettiğini görmek için sabırsızlandığını ifade eden Hwan Cho, TOGG Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etmenin ilham verici olduğunu vurguladı. Şahin ve Hwan Cho, daha sonra Bursa Millet Bahçesi'ndeki Güney Kore Kardeşlik Anıtı'nı ziyaret ettiler.

Togg T10F, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ilk kez halkla buluştu.