TSK için çok önemli sisteme geçiliyor! İmzalar atıldı: Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından biri olacak

05 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli ve milli bir bulut bilişim sistemi geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzaladı. Projeyle TSK özel bir bulut altyapısına kavuşurken, sistem Çelik Kubbe'nin de en önemli altyapılarından biri olacak.

Milli Savunma Bakanlığı​ (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) veri güvenliğini artırmak ve teknoloji altyapılarını geliştirmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. TSK​ Bulut​ Bilişim Sistemi Projesi'nin geliştirilmesi için iki kurum işbirliği protokolü imzaladı.

TSK YERLİ VE MİLLİ BULUT SİSTEMİNE GEÇİYOR

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı açıklamada, TSK Bulut Bilişim Sistemi'nin yerli ve milli bir bulut altyapı sistemi olarak tasarlandığını ve Çelik Kubbe sisteminin en önemli altyapılarından biri olacağını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasındaki TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin işbirliği protokolü imza töreni, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, bulut teknolojileriyle bilgi güvenliğinin sağlanmasının en stratejik alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, artık dijital altyapılar ve veri manipülasyonlarına dayalı tehditler ve savaşların yaşanmaya başladığını söyledi.

Son dönemde bilgi üretiminin arttığını ve bu bilgilerin saklanmasının, bulut tabanlı yapıların geliştirilmesini gündeme getirdiğini bildiren Görgün, projeyle, esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak çözüp teslim edeceklerini belirtti. Bu alanda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmeleri için bu projenin bir fırsat olacağını vurgulayan Görgün, "Proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapılarını içeriyor." diye konuştu.

"TSK'NIN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK"

Projeyle TSK'nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ve sektörün önemli bir kabiliyete sahip olacağını anlatan Görgün, herhangi bir kamu kurumda şimdiye kadar olmamış bütünsel bulut sisteminin bu projeyle hayata geçirileceğini kaydetti. Bunun zorluklarının farkında olduklarının altını çizen Görgün, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler ve tecrübeler zamanla sivil alanlara da uygulanıyor. Burada kazanılacak çok önemli yetenek, şirketlerimize diğer alanlarda da ekonomik fırsat sunmuş olacak. Geleceğin harp ortamına hizmet edecek en önemli platformlarda bir tanesi de bu proje. Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak."

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da proje kapsamında veri merkezlerinde kullanılacak yerli ürünlerin geliştirilmesinin destekleneceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol imzalandı.