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Tüm dünyada Microsoft kaynaklı sistemler çöktü: Elon Musk X hesabından dalga geçti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:01
Tüm dünyada Microsoft kaynaklı sistemler çöktü: Elon Musk X hesabından dalga geçti

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un Crowdstrike güncellemesi nedeniyle oluşan arızadan dünya genelindeki birçok şirket etkilendi. Yaşanan sorun tüm dünyada gündem olurken Elon Musk da yaşanan sorun sonrası Microsoft ile dalga geçti.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza dünya çapında pek çok sektörü etkiledi.

Özellikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde büyük bir kriz yaşanıyor.

ELON MUSK DALGA GEÇTİ

Dünya genelinde yaşanan arızayla ilgili X platformunun sahibi Elon Musk, dalga geçti. Musk, X Platformu’ndan yaptığı paylaşımda bir emoji paylaşarak, "Diğer her şey çalışmıyor ama bu uygulama hala çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"MACROHARD >> MİCROSOFT"

Microsoft'ta yaşanan kriz ile dalga geçmeyi sürdüren Musk, 2021 tarihli "Macrohard >> Microsoft" ifadesini içeren gönderisini yeniden paylaşıp "..." işaretini koydu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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