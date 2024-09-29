Tüm dünyanın beklediği GTA 6'nın son hali! Hiç görmediğiniz sızıntılar ve oynanış görüntüleri ortaya çıktı

29 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:40

Dünyanın en ses getiren oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkış tarihinde değişiklik olduğu ileri sürülmüştü. Rockstar Games'in üst şirketi Take-Two son raporunda oyunun çıkışını ele alarak 2025 yılının sonbaharını işaret etti. Adeta ilmek ilmek işlenerek geliştirilen GTA VI'nın gözden kaçan detayları, hiç görmediğiniz oynanış görüntüleri ve yapım aşamasındaki sızıntılarını sizler için bir video da derlerken birkaç ufak ayrıntıya da yazımızda yer verdik.

Dünyanın en çok ses getiren ve her yaştan kişinin severek oynadığı Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyunseverleri 2002 klasiği GTA: Vice City​'de ilk kez tanıtılan, 1980'lerin Miami'sinin kurgusal versiyonu olan canlı ve nostaljik Vice City şehrine geri götürecek.

Vice City bu sefer, kurgusal Leonida eyaletinde geçen çok daha büyük bir açık dünyanın parçası olacak. Geliştirici Rockstar Games​'e göre GTA 6​, serinin şimdiye kadarki en büyük ve en sürükleyici değişimini vaat ediyor.

Takvimler Aralık 2023'ü gösterdiğinde GTA 6 için planlanan tarih ve saatten önce uğradığı siber saldırı sonucu erkenden yayınlanan ilk fragmanı, hayranlara Vice City'nin yeni haline dair bir bakış sağladı. GTA 6'nın yayımlanan fragmanıyla birlikte, Grand Theft Auto (GTA) serisinin tarihinde ilk kez bir ana karakter kadın olarak karşımıza çıktı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SIZINTILARA YENİK DÜŞTÜ

Rockstar Games'in ayrıntılara gösterdiği özen çoğu oyuncu tarafından bilinir ve GTA 6'nın açık dünya oyunlarında mümkün olanın sınırlarını zorlaması bekleniyor.

Adeta ilmek ilmek işlenen GTA 6'nın 18 Eylül 2022'de benzeri görülmemiş sızıntılara yenik düştü ve oyunun geliştirme aşamasındaki bir sürümünden düzinelerce video ve ekran görüntüsü çevrimiçi olarak yayıldı. Sızıntı sonucu oynanış ve yapım aşamasındaki görüntüleri ile yayımlanan ilk fragmanda gözünüzden kaçmış olan detayları bir video da derlerken birkaç ufak ayrıntıya da yazımızda yer verdik.

KIRILMIŞ AĞAÇ(LAR)

Rockstar'ın Grand Theft Auto serisinin tüm oyunlarında her oyuncunun yakındığı bir şey vardır; Ağaçların kırılmıyor/ezilmiyor olması... Serinin devam oyunu olan GTA 6'da her ne kadar bu geleneğin devam edeceğini düşünsek bile en azından ağaçların kendiliğinden kırılacağını göreceğiz gibi duruyor.

Reddit üzerinden paylaşılan bu görüntüler de ağaçların yan yattığı veya kırıldığı görülüyor. Bu da GTA 6 dünyasının gerçekliği konusunda bizleri içine daha çok çekeceği anlamına geldiği şekilde yorumlandı.

Reddit'te paylaşılan bu görüntülerin altında beyin fırtınası yapıldı. Bir Reddit kullanıcısı, "Kasırga sonrası kırılmış olabilir mi?" şeklinde bir yorumda bulundu.

SIZAN KOORDİNATLARI OYUNUN HARİTASINI ORTAYA ÇIKARDI

Grand Theft Auto hayranları, sızan koordinatları kullanarak oyunun haritasının GTA 5'e göre ne kadar büyüdüğünü teorileştiriyor. GTA 6'nın Reddit sayfasında bir hayran, haritanın ne kadar büyüdüğünü bulmayı kendine görev edinmiş gibi görünüyor.

GTA 5'in Los Santos koordinatlarını alıp büyük GTA 6 sızıntısında bulunan Vice City koordinatlarıyla hizalayan hayranlar, bir sonraki GTA oyunu yayınlandığında etrafta koşturmak için çok daha fazla alana sahip olacaklarını fark ettiler.

TOPLAM BÜTÇESİ DUDAK UÇUKLATTI

Söylentilere göre Grand Theft Auto 6'nın toplam bütçesi 600 milyon dolar olacak. Rockstar Games, GTA 6'nın ilk gün satışlarından (hem dijital hem de fiziksel) 1 milyar dolara yakın gelir elde edeceğini planlıyor. Böylece oyun için harcanan tüm geliştirme ve reklam maliyetleri, çıkışından tam 24 saat sonra karşılanabilecek. Unutmadan, bu hedefin oldukça gerçekçi göründüğünü söylemeliyiz çünkü GTA 5'in ilk 24 saatteki satışları 800 milyon doları bulmuştu.