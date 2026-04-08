Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tümörü içeriden yiyip bitiren "canavar" bakteri geliştirildi!

Bilim insanları, kanserli hücreleri hedef alarak tümörleri içeriden tüketmek üzere genetiği değiştirilmiş "tümör yiyici" bakterilerle yeni tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:43

Araştırmacılar, tümörlerin içindeki oksijensiz ortamlara nüfuz etmek üzere genetiği değiştirilmiş bakterileri kullanan yepyeni bir üzerinde çalışıyor. SciTechDaily'nin haberine göre, uygulanan yöntem yalnızca tamamen oksijensiz koşullarda çoğalabilen ve toprakta yaygın olarak rastlanan 'Clostridium sporogenes' adlı bir bakteriye dayanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Araştırmacılar, tümörlerin oksijensiz ortamlarına nüfuz ederek kanseri tedavi etmek için genetiği değiştirilmiş 'Clostridium sporogenes' bakterilerini kullanıyor.
Tedavi, tamamen oksijensiz koşullarda çoğalabilen 'Clostridium sporogenes' bakterisine dayanıyor.
Bakteri sporları tümöre girerek oksijensiz ortamda besinleri tüketip çoğalarak tümörü kolonileştiriyor.
Bakterilerin tümör dışındaki az oksijenli bölgelerde ölmemesi için, oksijene daha dayanıklı akraba bir bakteriden alınan gen ana bakteriye aktarıldı.
Oksijen tolerans geni, 'quorum sensing' süreci sayesinde yalnızca gerektiğinde, tümörde yeterli bakteri biriktiğinde aktif hale geliyor.
Geliştirilen yapı klinik öncesi denemelerde tümörler üzerinde test edilecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Katı bir kanserli tümörün merkezi ölü hücrelerden oluşuyor ve oksijen barındırmıyor. Bu ortamda söz konusu bakteri türü rahat bir şekilde gelişebiliyor ve çoğalabiliyor. Waterloo Üniversitesi Kimya Mühendisliği Profesörü Dr. Marc Aucoin, süreci şu sözlerle açıkladı:

"Bakteri sporları tümöre girerek çok fazla besinin yer aldığı ancak oksijenin olmadığı bir ortam buluyor. Ve besinleri tüketerek büyümeye başlıyor. Dolayısıyla o merkezi alanı kolonileştiriyoruz. Bakteri esasen vücudu tümörden arındırıyor."

BAKTERİLERİN HAYATTA KALMASI İÇİN GENETİK MÜDAHALE

Ancak ortada kritik bir sınırlama yer alıyor. Bakteriler tümörlerin dış katmanlarına doğru yayıldıkça az miktarda oksijenle karşılaşıyor. Yaşanan temas bakterilerin tümörü tamamen ortadan kaldıramadan ölmelerine neden oluyor.

Bu zorluğun üstesinden gelmek isteyen araştırmacılar, oksijene daha dayanıklı akraba bir bakteriden alınan geni ana bakteriye aktardı. Yapılan değişiklik, özel tasarlanan bakterilerin tümörün dış bölgelerinde daha uzun süre hayatta kalmasına olanak tanıyor.

Ekip ayrıca oksijen tolerans genini yalnızca gerektiğinde aktif hale getirmenin yolunu da keşfetti. Böylece bakterilerin kan dolaşımı gibi oksijen açısından zengin alanlarda büyümesi engelleniyor. Uzmanlar hedeflerine "quorum sensing" adı verilen doğal bir süreç sayesinde ulaştı.

Quorum sensing, bakteriler tarafından salınan kimyasal sinyalleri içeriyor. Bir tümörün içinde yeterli sayıda bakteri biriktiğinde, sinyal oksijen tolerans genini açacak kadar güçleniyor ve erken aktivasyonun önüne geçiliyor. Çalışmada, Clostridium sporogenes'in oksijeni tolere edecek şekilde değiştirilebileceği kanıtlandı.

KLİNİK TESTLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geliştirilen yeni yapının klinik öncesi denemelerde tümörler üzerinde test edilmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doya doya kilo verin! Yaza dair her şey bu tabakta: semizotu, yeşil mercimek nane
ETİKETLER
#kanser tedavisi
#Tümörlerin Çözümü
#Genetiği Değiştirilmiş Bakteriler
#Clostridium Sporogenes
#Oksijen Toleransı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.