Türk akademisyenler, tükürükten biyolojik yaş tespiti yapan bir araç geliştirdi

20 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:58

Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı ve Doç. Dr. Hakan Yılmaz, tükürük örneklerinden biyolojik yaşı tespit eden bir model geliştirdi. TÜBİTAK destekli projede, makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak IgG glikozilasyon profilleri analiz ediliyor ve bireylerin yaşlanma hızını ve sağlık durumlarını anlamayı kolaylaştırıyor.

Karabük Üniversitesi​ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı ve Doç. Dr. Hakan Yılmaz, bireylerin biyolojik yaşını tükürük örnekleri üzerinden tespit etmeyi sağlayan bir projeye geliştirdi. Projede, biyolojik yaşın tespiti konusunda makine öğrenmesi teknolojilerinden faydalanıldı.

BİYOLOJİK YAŞ NEDİR?

Healthy Longevity Clinic'te yer alan bilgiye göre, bir kişinin kronolojik yaşından farklı olarak biyolojik yaş, vücudun genel sağlık durumu ve yaşlanma süreci hakkında bilgi veren bir ölçüt olarak biliniyor. Biyolojik yaşın belirlenmesinde ise yaşam tarzınız, genetik faktörleriniz ve çevresel etkiler gibi unsurlar öne çıkıyor.

Örneğin genel olarak sağlıklı bir yaşam sürüyorsanız, biyolojik yaşınız kronolojik yaşınıza kıyasla daha düşük olabilir. Tam tersi de mümkün: sağlıksız besleniyorsanız, kronik hastalıklarınız varsa biyolojik yaşınızın yüksek olması işten bile değil. Bu nedenle biyolojik yaş, sağlık durumunuzu değerlendirmekten yaşlanma sürecinizi anlamaya ve hastalıkların erken teşhisi gibi birçok konuda kritik öneme sahip.

BİYOLOJİK YAŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Mevcut biyolojik yaş tespit yöntemleri genellikle karmaşık, zaman alıcı ve yüksek maliyetli olabiliyor. İşte tam bu noktada Karabük Üniversitesi bünyesinde geliştirilen "Tükürükten Biyolojik Yaş Tespiti İçin IgG N-Glikomu Kullanılarak Makine Öğrenmesi Temelli Bir Modelin Geliştirilmesi ve Serum IgG N-Glikozilasyon Profillerine Bağlı Olarak Validasyonu" başlıklı TÜBİTAK COST projesi ortaya çıkıyor.

Akademisyenler proje çerçevesinde insan sağlığına ilişkin önemli biyobelirteçlerden biri olan IgG glikozilasyon profillerinin incelenmesiyle biyolojik yaşın tespiti için bir model geliştirecek. Bu modelin özellikle tükürük örnekleri kullanılarak geliştirilmesi yaş tespitinin mümkün hale gelmesini sağlayacak. Ayrıca, serum örnekleri üzerinden yapılacak doğrulama çalışmaları, modelin güvenilirliğini ve geçerliliğini artıracak.

BİYOLOJİK YAŞ TESPİTİ, TÜKÜRÜK İLE YAPILABİLECEK

Tükürükteki IgG N-glikozilasyon profillerinin analizinde makine öğrenmesi algoritmalarını kullanacak olan modelle geleneksel analizlere kıyasla daha hızlı ve kesin sonuçlar sunmak hedefleniyor. Geliştirilecek model, biyolojik yaş ile kronolojik yaş arasındaki farkları tespit ederek bireylerin sağlık durumlarına dair önemli veriler sunacak.

Hazırladıkları projeyle tükürükten biyolojik yaş tespitine yönelik analitik bir yöntem geliştirmeyi ve bu yöntemi kan örneklerinden elde edilen verilerle kıyaslamayı hedeflediklerini belirten Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı, bu projenin temel amacını, kişilerin yaşlanma durumu hakkında bilgi vermek, yaşlanmasının ne düzeyde olduğunu kişilere göstermek ve böylelikle kişilerin yaşlanma dereceleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak olarak açıkladı.

İlk olarak sağlıklı bireylerden kan ve tükürük örnekleri aldıklarını ve çok küçük miktar hacimde kan örneğinin yeterli olduğunu işaret eden Kayılı, vücutta bulunan antikorlara bakarak, antikorlardaki modifikasyonlarını takip ederek, özellikle yaşlanmayla alakalı biyobelirteç seyrini Türkiye popülasyonuna özgü olarak incelediklerini sözlerine ekledi.

Proje bünyesinde sağlıklı bireylerden kan ve tükürük örnekleri toplandığını ifade eden Kayılı, bu sayede kişilerden bir biyolojik bir damla kan veya tükürük örneği alarak biyolojik yaşının, normal yaşlarından ileride olup olmadığını tespit edeceklerini ifade etti. Kayılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ki insanların bir yaşı var. Kronolojik yaş diyoruz bu yaşa. Bu, doğumdan itibaren geçen bir süreç. Bir de vücudumuzun çevresel etkilerden ne kadar etkilendiğini gösteren biyolojik yaşımız var. Biz, bu biyolojik yaşımızı, moleküler düzeyde analizlerle gerçekleştiriyoruz. Moleküler düzeyde yaptığımız analizlerde, hücrelerinizin yaşlanma derecesini söyleyerek sizin yaşlanmanızı ve dolayısıyla hastalıklara olan yatkınlığınızı ne düzeyde olduğunu belirtiyoruz. Eğer biyolojik yaşınız yüksek çıkarsa, siz kendinizi ve hayat tarzınızı ona göre değiştirerek örneğin diyet yaparak veya spor aktivitelerinizi artırarak yaşlanma düzeyinizi geriletebilirsiniz. Böylelikle de hastalıklara daha geç maruz kalabilirsiniz."

TÜBİTAK DA DESTEKLİYOR

Kayılı, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede iki bursiyerin ve iki araştırmacı hocanın görev aldığını ve bu yenilikçi çalışmanın, sağlıklı bir yaşlanma sürecine katkıda bulunmayı ve hastalıkların erken teşhisine yönelik önemli bir adım atmayı amaçladığını vurguladı.

Proje Araştırmacısı Doç. Dr. Hakan Yılmaz, makine öğrenmesinin sağlık alanındaki etkinliğine vurgu yaparak, makine öğrenmesinin günümüzde "girmediği alan yok" denecek kadar popüler olduğunu, bu alanların en başında ise sağlık sektörünün geldiğini anlattı.

Kendilerinin de makine öğrenmesi yöntemlerini sağlıkta etkin ve efektif olarak kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, projelerinde kişinin demografik yaşı ile kronolojik ve biyolojik yaşı arasındaki bağıntıyı ortaya koyarak bir yaş tahmini yapmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı:

"Özellikle sağlık alanında ön tanı çalışmalarında, makine öğrenmesi uygulamalarını oldukça fazla kullanıyoruz. Farklı projelerde de yine bu yöntemleri kullanmaya devam ediyoruz."

PROJE İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Projenin iki temel aşamadan oluştuğunu anlatan Yılmaz, birinci aşamada örneklerin toplanması, ikinci aşamada ise bu örneklerin analiz edilmesi ve makine öğrenmesi teknikleriyle aradaki bağlantının ortaya koyulması süreçlerinin olduğunu dile getirdi.