Türk akademisyenler, yeni personellerin oryantasyon sürecini hızlandıran yazılım geliştirdi

03 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:59

Birçok sektörde işbaşı eğitim süresini kısaltarak yeni personellerin çok hızlı bir şekilde sisteme entegre edilmesini vaat eden bu yazılımın özellikle personel sirkülasyonun yüksek olduğu firmalar açısından büyük bir avantaj sunduğu değerlendiriliyor.

PROJEYİ KOSGEB DESTEKLEDİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kuran akademisyenler, oryantasyon eğitiminin kısaltılması için sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılan yazılım geliştirdi.

Geliştirilen yazılımın, imalat sektöründe makine ve metal işleme alanlarında, gıda ve tarım ürünleri üretiminde, otomotiv sektöründe, savunma sanayiinde hassas üretim sistemlerinde ve hizmet sektöründe kafe ve restoranlardaki endüstriyel cihazların öğrenilmesinde yaygın şekilde kullanılması amaçlanıyor.

YENİ PERSONELİN ORYANTASYON SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Yazılım ve yapay zeka üzerine faaliyet gösteren şirketin 3 kurucu ortağından Doç. Dr. Ahmet Şakir Dokuz, geçen yıl KOSGEB'den aldıkları AR-GE ve inovasyon desteğiyle şirket kurduklarını ve 10 stajyerle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir şirkete alınan personelin oryantasyon süresinden geçtiğini ve bu süreyi kısaltmak için yazılımı geliştirdiklerini anlatan Dokuz, yazılımın en büyük avantajının, yeni personel firmaya giriş yaptığında süreci oryantasyon eğitimiyle bir haftada öğrenirken, sanal gerçeklik destekli bu uygulamayla bir gün sonrasında cihazı kullanabilir hale geldiğini belirtti.

Özellikle personel sirkülasyonunun yoğun olduğu firmaların en çok bu konudan şikayetçi olduğuna dikkati çeken Dokuz, "Yeni personel alınıp yetkin kıvama geldiğinde başka bir şirkete geçebiliyor" dedi ve şunları ekledi:

"Bu geçiş ne kadar çok olursa şirketin o kadar çok personel alıp eğitmesi gerekiyor. Biz yeni gelen bir personeli mümkün olan en hızlı şekilde sisteme dahil etmek adına sanal gerçeklik tabanlı eğitim sistemini öneriyoruz."

ŞİRKETLERE DİJİTALLEŞMEDE ÇOK BÜYÜK BİR ALTERNATİF

Şirketlere özellikle dijitalleşmede çok büyük bir alternatif sunduklarını ifade eden Dokuz, video tabanlı eğitim sistemleri yerine insanların deneyimleyerek sürece dahil oldukları bir eğitim sistemi önerdiklerini, şu anda görüştükleri iki firmanın bulunduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Dokuz, endüstriyel sistemlerde öğrenmenin kolay ve kalıcı yolunu bulmaya çalıştıklarını söyledi. Deneyimlenerek yapılan görsel eğitimlerin sözel öğrenimlere göre daha kalıcı olduğunu vurgulayan Dokuz, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle personeli sisteme katarak işletmelerin personel eğitim öğrenimini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

GERÇEK CİHAZLARA DOKUNMA ZORUNLULUĞU YOK

Yeşim Dokuz, projelerinde artırılmış gerçeklik tabanlı bir eğitim sistemi oluşturduklarını ve eğitimi dijitalleştirerek bireyi gerçek cihazlara dokunmadan sanal modeller üzerinden cihazları kontrol etmesini ve öğrenmesini sağladıklarını vurguladı.

Araştırma görevlisi Alper Ecemiş ise geliştirdikleri artırılmış gerçeklik ürününü iOS ve Android işletim sistemli cihazlarda başarılı bir şekilde gösterebildiklerini anlattı. Uygulamada 2 farklı aşamanın olduğunu ifade eden Ecemiş, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki personelin eğitimi. Önce personel sanal gerçeklikte bir endüstriyel cihazın ne işe yaradığını, adımlarının ne olduğunu, nereye basması ve basmaması gerektiğini, kullanım kılavuzunu 3 boyutlu bir şekilde duyu organlarının hepsini kullanarak öğrenebiliyor. Bunu sanal bir şekilde gerçekleştirdiği için maddi zarara veya eğitimin veriminde düşüşe maruz kalmıyor. Aynı zamanda bir denetim mekanizmamızda var."

İlk başta personeli eğittiklerini, sonra teste tabi tuttuklarını vurgulayan Ecemiş, test aşamasında personele bu ipuçlarını vermedikleri için kendi öğrendiği şekilde düğmelere basmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Ecemiş, personel sanal düğmelere doğru bastığında bir sonraki aşamaya geçtiğini, yanlış bastığında "Bunun eğitiminde bir aksaklık var. Tekrardan eğitime devam etmeli" diye uyarıldığını belirtti.