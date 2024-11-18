Türk bilim insanları, cep telefonlarını şeker ölçere çeviren bir cihaz geliştirdi

18 Kasım 2024 13:45 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:03

İzmir merkezli bilim insanları, şeker hastalarının hayatını kolaylaştırmak için cep telefonlarına entegre edilebilen bir "glukometre probu" geliştirdi. TÜBİTAK destekli cihaz, kan şekeri ölçümünü hızlı bir şekilde yaparak sonuçları anlık olarak bir mobil uygulamaya iletiyor.

İzmir merkezli bilim insanları, şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir teknoloji​ geliştirdi. Beş farklı üniversiteden araştırmacılar, 2023 yılında başlattıkları bir proje kapsamında diyabet​ takibini cep telefonlarına entegre eden bir cihaz prototipi tasarladı.

TÜBİTAK desteğiyle tasarlanan küçük ama etkili cihaz, "glukometre probu" olarak adlandırılıyor. Cihaz cep telefonu şarj girişine takılarak, parmaktan alınan kanı analiz ediyor ve ölçüm sonuçlarını anlık olarak bir uygulama üzerinden doktora veya hastaneye iletiyor. Böylece kan şekeri ölçümü anlık verilerle, doğru ve pratik olarak hasta ve doktoruna ulaştırılmış oluyor.

PROJE TEKNOFEST'TE ÖDÜL ALDI

Patent başvurusu yapılan cihaz, TEKNOFEST 2024 Akdeniz'de "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde ikincilik ve "en iyi sunum" ödüllerine layık görüldü.

Proje grubunda görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, çoğu hastanın kan şekeri ölçüm cihazlarını yanlarında taşımadığını, anlık düşüş ya da yükselişlerin tespit edilemediğini belirtti. Şeker hastalarının yaşam kalitelerini arttırmak için bu teknolojiyi geliştirdiklerini anlatan Besen, cihazı hastaların konforu ve yaşam kalitesini artırmak üzerine kurdukları hayaller sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Şeker ölçüm cihazlarının taşınabilir olmasını ve şeker hastalarının cep telefonu ya da akıllı saatini kan şekeri ölçer hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Besen, hedeflerinin, cihazın tüm diyabetli ya da kan şekeri ölçümü gerektiren bireylerde kullanılır hale gelmesi, herkesin bu cihaza ulaşabilmesi ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Besen, sağlıklı ve güvenilir sonuçlar veren cihazın prototip aşamasında olduğunu, laboratuvar testleri ve izin süreçlerinin ardından kullanıma sunulacağını aktardı.

HASTALARA HIZLI DANIŞMANLIK SAĞLANABİLECEK

DEÜ Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ise sağlık profesyonellerinin bu cihaz sayesinde takip ettikleri hastanın verilerini uygulama üzerinden anlık olarak görebildiğine dikkat çekerek, ölçüm sonuçlarında hipoglisemi ya da hiperglisemi durumu varsa bu akut komplikasyonun tespit edilebileceğini ve hastalara hızlı danışmanlık sağlanabileceğini bildirdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Merve Günbaş da şeker ölçümü yapan cihazın cep telefonuna takıldığında uygulamanın açıldığını, şeker ölçüm çubuğunun yerleştirilmesiyle değerlerin uygulama ekranına düştüğünü söyledi.

3-5 SANİYE İÇERİSİNDE SONUÇ VERİYOR

Diğer şeker ölçüm cihazlarındaki gibi 3-5 saniye içerisinde sonuç alınabildiğini dile getiren Günbaş, şeker ölçümünden sonra açlık mı, tokluk mu ya da günün diğer saatlerindeki ölçüm mü diye uygulamanın kendilerine bir uyarı verdiğini anlattı. O anda hangi ölçüm saatindelerse onu seçtiklerini ve hastayı takip eden sağlık profesyonellerinin de bu anlık ölçüm sonuçlarını izleyebildiği bilgisini paylaştı.

"Entegre edilebilir glukometre probu" cihazını geliştiren ekipte Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ve uzman hemşire Merve Günbaş'ın yanı sıra Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Er ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yalın Kılıç da görev aldı.