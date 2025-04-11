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 | Murat Makas

Türk F-16'ları için geliştirilen yerli sistemden kritik başarı! Düşman radarlarını altüst edecek

Türk F-16 savaş uçakları için yerli olarak geliştirilen EDPOD sistemi gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır teste ilişkin açıklama yaptı. İşte F-16 EDPOD sisteminin özellikleri...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 22:53

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli gücü F-16 savaş uçaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tehdit radarlarını tespit etmek için geliştirilen F-16 Elektronik Destek Podu (EDPOD) kritik testi geçti. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı.

Türk F-16'ları için geliştirilen yerli sistemden kritik başarı! Düşman radarlarını altüst edecek

F-16 EDPOD KRİTİK TESTİ GEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin açıklama yaptı. Kacır, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından kritik bileşenleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

https://x.com/mfatihkacir/status/1910769712533053707

F-16 ELEKTRONİK DESTEK PODU (EDPOD)

TÜBİTAK-BİLGEM tarafından geliştirilen F-16 Tatik Elektronik Destek Podu (EDPOD), tehdit radarlarını tespit ve teşhis etmek, tehdit radarlarının konum bilgilerini kullanarak Elektronik Muharebe Düzenine (EMD) katkıda bulunmak üzere geliştirildi.

Türk F-16'ları için geliştirilen yerli sistemden kritik başarı! Düşman radarlarını altüst edecek

EDPOD Sistemi, tehdit radarlarını Geniş Bant ve Dar Bant Almaç ile tespit eder. Tespit edilen radarlara ait geliş yönü, frekans, darbe genişliği, darbe genliği, darbe tekrarlama aralığı, anten tarama ve darbe-içi modülasyon parametlerini çıkarır. Radarların geliş yönü bilgilerini kullanarak konum bilgisi hesaplar. Radarların temas parametlerini, konum bilgilerini, DTK’larını (Darbe Tanımlama Kelimesi) ve AF (Ara Frekans) verilerini görev sonrası analiz için kaydeder.

Türk F-16'ları için geliştirilen yerli sistemden kritik başarı! Düşman radarlarını altüst edecek

Tehdit bilgilerini Link-16 ağı ile Yer Destek Sistemine ve görev sahasındaki diğer EDPOD’lara iletir. EDPOD Sistemi, alınan kayıtların Yer Destek Sistemindeki yazılımlarla anlaiz edilmesini sağlar. Analizler sonunda Elektronik Harp (EH) bilgi bankasının güncellenmesine katkıda bulunur.

Sıkça Sorulan Sorular

EDBOD NASIL KULLANILACAK?
EHPOD ve EDPOD sistemleri, Türk Hava Kuvvetlerindeki AN/ALQ-211 Elektronik Harp Podu gibi gövde altında harici olarak kullanılacaktırlar.
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