Türk halkının seçimi belli oldu: Cep telefonu alırken en çok bu özelliğe dikkat ediyoruz

13 May 2024 11:17 - Güncelleme : 13 May 2024 11:18

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonlarının özellikleri de çeşitleniyor. Bu çerçevede, artık her telefon farklı kesimlerdeki vatandaşlara hitap etmeye başlarken, müşterilerin talepleri de farklılaşıyor. Vatandaşların kimisi cep telefonlarını sadece gündelik ihtiyaçları için seçerken, kimisi de oyun veya iş için kullanacağı için ona uygun özelliklerde cihazlar arıyor.

'İYİ OLSUN, UCUZ OLSUN' DÜŞÜNCESİ

'İyi olsun, ucuz olsun' düşüncesiyle telefon alan vatandaşlar cihazların muhtemel arıza ya da hasar durumlarında meydana gelecek tamir maliyetini de göz önünde bulundururken, yüksek maliyetli olduğu bilinen AMOLED ekranlar yerine TFT ya da IPS ekranların da tercih edildiği gözlemleniyor.

EN ÇOK ÖNEM VERİLEN: RAM VE DEPOLAMA

Müşterilerinin en çok RAM ve depolama alanına dikkat ettiği bilgisini paylaşan telefoncu Yiğit Aytekin, bazı vatandaşların fiyata ya da özelliğe değil belli bir markaya odaklandıklarını ifade ediyor.

Her vatandaşın telefonlarını belli başlı amaçlar doğrultusunda kullandığını belirten Yiğit Aytekin, müşterilerin alışverişlerini de bu istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Kimisi telefonunu iş için kullanıyor, kimi ders, kimisi oyun oynamak ve kimisi de günlük normal ihtiyaçları için kullanıyor. Yani herkes bu ihtiyaçlar doğrultusunda telefon alıyor" diyen Aytekin, oyun oynayacak kişilerin RAM ve işlemci özelliklerine dikkat ettiklerini ifade etti.

İş için kullanacak kişilerin, emlakçılık ve galericilik gibi fotoğrafla alakalı bir ihtiyaçları varsa kameraya dikkat ettikleri belirtilirken çok hafızaya ihtiyacı olanların da bunu göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

"KATLANIR TELEFONLAR UYGUN DEĞİL"

Katlanır telefonların normal standartlarda cihazı düşürenler için çok uygun olmadığını düşündüğünü aktaran Aytekin, "Böyle çok temiz ve titiz kullanan kişiler için uygundur. Çünkü katlanan telefonlar normallerine göre biraz daha nazik ve dayanıksız oluyorlar. Aynı zamanda katlanır telefonlarda masraflar fazla oluyor. Normal ekranları neredeyse telefonun yarı fiyatını bulabiliyor. Bu tüketiciden tüketiciye fark ediyor ama insanlarda genelde şu tabir vardır, iyi olsun ucuz olsun. Ama tabii ki kimisi için para, kimisi için de özellik öncelik" dedi.

"EKRAN, VATANDAŞLARIN TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR"

Telefonlarda kullanılan ekran teknolojilerinin de maliyetleri nedeniyle vatandaşların tercihlerini etkilediğinden bahseden Aytekin, "Bu cihazlar en çok ekranları nedeniyle tamire gelirler" dedi ve AMOLED ekranlı telefonların ekranlarının daha pahalı olduğunu çünkü kalitesinin daha iyi olduğunu belirtti.

TFT ya da IPS ekranların AMOLED ekrandan daha az kaliteli olması nedeniyle daha pahalı olduğunu belirten esnaf, "Tabii bu ekranları arayan müşteriler de oluyor. Çok ekran kıran müşteriler daha ucuz ekranlı telefonları tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu ve şöyle dedi:

"Bu ikisi iyi olduğu takdirde telefonun kamerasına ve görünüşüne çok fazla aldırış etmiyorlar. Bazı markaların kemik kullanıcıları var mesela, onlar da başka telefon kullanmıyorlar. Artık telefonun özelliğine değil markasına bakanlar da var. Şu anda orta segment bir telefon da ortalama 8 bin 12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor."