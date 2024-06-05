Türk Hava Yolları, hem gökyüzünde hem Türkiye'nin en değerli markaları listesinde zirvede!

05 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:19

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, 1933 yılında kurulmasından bu yana hızlı bir büyüme kaydetti. Bugün dünya genelinde en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketlerinden biri olarak bilinen THY, gururlandıran bir başarıya imza attı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına dair "TURKEY 100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" başlıklı raporunu yayınladı.

TÜRK HAVA YOLLARI, 2018'DEN BERİ 'TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ'

Araştırma sonuçlarına göre, Türk Hava Yolları (THY) bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak Türkiye'nin en değerli markası ünvanını bir kez daha elde etti. THY, 2018 yılından bu yana bu listenin birinci sırasında yer almayı sürdürüyor.

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın başarıları sadece ulusal düzeyde kalmıyor. Brand Finance'nin, 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasını listelediği "En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları" raporunda THY iki basamak birden yükselerek altıncı sıraya yerleşti.

Şirketin küresel ölçekte ne denli güçlü ve etkili bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu başarıyla ilgili olarak Türk Hava Yolları, resmi X hesabında yayınladığı paylaşımda, "Gururluyuz" vurgusu yaptı:

"Brand Finance tarafından düzenlenen Türkiye’nin En Değerli Markaları araştırması sonucunda bu yıl da ilk sıraya yerleşmenin gururunu taşıyoruz! Üst üste 7 yıldır birinci olmamızda emeği geçen tüm yolcularımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."