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Türk Hava Yolları, ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı'nda başlattı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:52
Türk Hava Yolları, ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı&#039;nda başlattı

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı tüm yolcular için "TKWIFI" adıyla sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti başlattı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada internet hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Türk Hava Yolları​ ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı tüm yolcular için hayata geçirdi. THY​ Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TKWIFI" adını verdikleri ücretsiz internet erişim hizmetini başlattıklarını duyurdu.

Ekşi, sosyal paylaşım platformu X’te yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sınırsız ve ücretsiz internet kullanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı daha da güzelleşiyor. TKWIFI hizmetimizle havalimanında gönlünüzce sınırsız ve ücretsiz internet hizmetimizi size sunmaktan mutluyuz. İnternet hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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