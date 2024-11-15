Türk Hava Yolları, ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı'nda başlattı

15 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:52

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı tüm yolcular için "TKWIFI" adıyla sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti başlattı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada internet hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Türk Hava Yolları​ ücretsiz internet hizmetini İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancı tüm yolcular için hayata geçirdi. THY​ Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TKWIFI" adını verdikleri ücretsiz internet erişim hizmetini başlattıklarını duyurdu.

Ekşi, sosyal paylaşım platformu X’te yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sınırsız ve ücretsiz internet kullanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: