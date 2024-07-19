Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

19 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:30

Dün geceden beri tüm dünyada büyük bir internet arızası yaşanıyor. Bankalar, borsalar, havalimanları, hava yolu şirketleri başta olmak üzere dünya genelinde birçok kurum ve kuruluş, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde sorun yaşadı ve yaşamaya de devam ediyor.

Sistemlerin çökmesine neden olan Crowdstrike şirketi, açıklamasında "Windows'ta Falcon sensörleriyle ilgili çökme raporlarının farkındayız" demişti. Microsoft da hafifletici önlemler aldıklarını ve hizmetlerini sürekli olarak güncellediklerini duyurmuştu.

Neredeyse etkilemediği hiçbir sektör, hiçbir şirket kalmayan Microsoft'un Crowdstrike güncellemesi sonrası oluşan teknik sorundan Türkiye'deki şirketler de nasibini aldı. Türk Hava Yolları ve Pegasus, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan soruna ilişkin kullanıcılarını uyardı.

TÜRK HAVA YOLLARI: GEREKLİ AKSİYONLARI ALDIK

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, X'ten yaptığı açıklamada "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir" dedi ve ekledi:

"Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

PEGASUS ÇÖKTÜ! PEGASUS HACKLENDİ Mİ?

Pegasus da Türkiye'de yaşanan sistemsel sorunlardan nasibini aldı. Bilet almak isteyen yolcular, Pegasus internet sitesine giremedi, girenler de kısa süreliğine bilet alamadı.

Öte yandan Pegasus hacklendi mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Pegasus tarafından yapılan açıklamada herhangi bir hacklenme durumu söz konusu olmadığı ifade edildi. Hacklenen havayolu şirketinin ise SunExpress olduğu açıklandı.