Türk havacılık tarihinin yeni başarısı: ANKA III iniş takımlarını havada kapattı!

19 Ağustos 2024 18:28 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:41

Türk savunma sanayisinin yükselen yıldızı ANKA III, bir ilke daha imza atarak gökyüzünde önemli bir başarıya ulaştı. 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından, iniş takımlarını havada kapatma testini başarıyla tamamlayarak beğeni topladı.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

Konuyla ilgili Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAS) tarafından açıklama yapıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAS) tarafından yapılan açıklamada, “28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı” denildi.

“HER GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Açıklamanın devamında, “ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark oluşturacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HIZLA YÜKSELİYOR

Türkiye yerli ve milli teknolojide son yılların en büyük atılımını yaptı. Tgrthaber.com'dan Yusuf Özgür Bülbül'ün haberine göre, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlelerinin somut örnekleri arasında savunma sanayi, otomotiv, enerji, iletişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda yapılan çalışmalar önde geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli tanklar, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları bu hamlelerin en dikkat çekici sonuçları olarak dikkat çekiyor.

REKABETTE "MİLLİ" FARK

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiye verdiği önem, ülkenin ekonomik, teknolojik ve sosyal dönüşümünü hızlandıran önemli bir adım olarak birçok kesim tarafından beğeniyle karşılanıyor. Bu hamleler, Türkiye'yi küresel rekabette daha güçlü bir konuma getirirken, aynı zamanda ülkenin geleceği için sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmaya yönelik önemli bir katkı sağlıyor.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi oluşturmak için yürütülen çalışmalar 2024 yılında hız kesmeden devam ediyor.