Türk mühendis kumaşı 'akıllı' yaptı, faydası dikkat çekti

06 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:49

Kimya, makine, elektrik ve elektronik alanlarında uzmanlaşmış beş mühendis, kombilerde sıkça arızalanan karbon malzemeler ve artan teknik servis ihtiyacıyla ilgili bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda karbon malzemelerin yerine kullanılabilecek özellikte akıllı bir kumaş geliştirildi.

Mühendislerin geliştirdiği akıllı kumaşın, iletken, filtreleme, medikal, yanmaz, antibakteriyel, soğuk havaya dayanaklı olması özellikleriyle hem kombilerde hem de birçok sektörde ürünlerdeki verimliliği artırdığını belirlendi.

Kimya Mühendisi Aleyna Arastacı, kumaşın endüstriyel olarak birçok yerde proje odaklı çalışabildiklerini söyledi. Kombi içindeki karbon malzeme yerine kumaş yerleştirme sürecini anlatan Arastacı, kombilerde ısı iletkenliğini sağlayan bir element türü olan karbonun yüksek ısılara dayanamaması ve sürekli arıza vermesi nedeniyle bunun arızasını araştırırken, önce boyasını bulduklarını ve geliştirdiklerini anlattı.

KOMBİLERDE ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Isı boyası dedikleri ilk ürünlerinin "sıvı rezistans" olarak olarak geçtiğini belirten Arastacı, "Onun çeşitli denemelerini yaparak bir lif haline getirdik. O lifi geliştirerek ip haline daha sonra dokuma ile kumaş haline getirdik. Aslında bu ilk başta bir sıvı rezistanstı" diye konuştu.

İlk denemelerde rezistansa düşük voltajda elektrik vererek 50 derece ile ısı elde ettiklerini bildirdi. Zamanla bunu geliştirerek boyada 2 bin 500 kumaşta ise 5 bin dereceye kadar dayanıklılık elde ettiklerini sözlerine ekledi. Kumaşın kombilerde ciddi enerji tasarrufu sağladığını aktaran Arastacı, bir süre sonra Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek kumaşın sıfırın altında 26-27 derecede donmadığını belirlediklerini anlattı.

FİLTRELEME ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Arastacı, akıllı kumaşın filtreleme özelliğinin de bulunduğuna işaret ederek, filtre özelliğiyle kumaşın zararlı gazları ve karbonmonoksit olan her şeyi emip normal temiz hava olarak dışarıya yansıtabildiğini aktardı ve şunları ekledi:

"Sanayide bu şekilde çok fazla kullanım sağlanıyor. Saatlik 2 ile 3 bin watt olan tüketimi biz 220 ile 300 watt'a, 500 watt'a düşürerek çok müthiş bir şekilde tasarruf elde edip kullanabiliyoruz. Bizim asıl amacımız bunu duyurabilmek, insanların dikkatini çekmek ve bir nevi AR-GE'de destek alabilmek istiyoruz.

Hem uzun süreç hem de yüksek maliyetlerle oluyor. Kumaşın ve boyanın bir çok aşaması, hammadde konusu var. Bu kumaş bitmiş bir kumaş ama yeni özelliklerini bulmaya devam ediyoruz. Yanmaz olması, filtrelemede, yeni keşfettiğimiz donmama özelliği, medikal alanda antibakteriyel olarak kullanılabilmesi gibi çok özellikleri bulunuyor."

Arastacı, kumaşı daha iyi geliştirip daha çok sektöre sunmak ve enerjiden sağlayacakları tasarruf ile herkese katkıda bulunmak istediklerini anlattı.