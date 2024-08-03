Türk mühendisler geliştirdi: Adastec'in otonom otobüsü ABD'de hizmete girdi

03 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:46

Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adastec'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirtti.

TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ ADASTEC OTOBÜSÜ ABD'DE

Adastec'in Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta Ar-Ge Merkezi bulduğuna dikkati çeken Kacır, Adastec'in başarısını şu sözlerle dile getirdi:

"Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlığımızca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüsler, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçiriliyor.

Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC, Amerika’daki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu.

Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

4. SEVİYE OTONOM NE DEMEK?

Seviye-4 otonom araçlar, otomatik sürüş sistemlerinin gelişmişlik seviyelerini tanımlayan SAE (Society of Automotive Engineers) standardına göre belirlenmiş bir derecelendirme sisteminin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sistem, seviye 0'dan seviye 5'e kadar uzanıyor ve her seviye, otomasyonun derecesini gösteriyor. Seviye-4, yüksek otomasyon anlamına geliyor.

Tam otonom sürüş sunan 4. seviye araçlar, sahip oldukları özel donanımları ve yazılımları sayesinde kendi kendilerine hareket edebiliyor. Ancak güvenlik amacıyla sürücünün bazı durumlarda müdahale etmesi gerekiyor.